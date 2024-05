El senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli consideró como una “violación muy grave del funcionamiento del sistema de sanción de las leyes” la denuncia que hizo el presidente del bloque de Diputados, Germán Martínez, al revelar que el texto de la ley Bases que lDiputados remitió a la Cámara Alta es diferente al que obtuvo media sanción el 30 de abril pasado.



Frente a esto, en declaraciones a la 750, explicó que el bloque de senadores de UxP quedó en reunirse antes de que comiencen los debates en comisión para analizar qué actitud tomar. “Nosotros no podríamos tratar algo que no fue sancionado”, precisó.

Esto lleva a dos escenarios posibles: “Tenemos que tratar lo que los diputados aprobaron. Tenemos que analizar esto. Ver si corresponde a una inhabilidad parcial o si tenemos que esperar a que nos manden el texto correcto que aprobaron”.



La denuncia original llegó por parte de Martínez a través de su cuenta de X (antes Twitter). “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, dijo.

A esta denuncia, además, se suma la revelación de otros diputados de Unión por la Patria de que sus votos fueron alterados en una votación clave del capítulo fiscal de la enorme ley impulsada por Javier Milei. Denuncia que iba a ser formalizada en la mesa de entrada este mismo martes.

Ley Bases: cómo votará UxP en el Senado

Por otro lado, según explicó Parrilli, el bloque de 33 senadores opositores está muy firme en su postura y acordó votar de manera unánime en contra del proyecto de ley ómnibus en el debate en general.

“Lo que vi ayer es un bloque absolutamente unido. No nos oponemos porque somos oposición. No estamos de acuerdo con esto porque los problemas que tiene Argentina hoy no se solucionan con esta ley ómnibus”, señaló.

“Estamos equivocando el camino. Lo planteó claramente Cristina Kirchner en el documento de febrero, cuando dijo que el problema fundamental era la deuda externa, el acuerdo con el FMI, la fuga de divisas y la economía bimonetaria. Lo único que hace la ley ómnibus es agravar esta situación”.

Por eso, finalizó: “Y llevar adelante un brutal ajuste sobre los jubilados, trabajadores y pequeñas y medianas empresas en un sacrificio inútil. Nuestro rechazo no es por capricho. Es porque estamos convencidos de que estamos yendo a un abismo”.