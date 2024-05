El senador nacional de Unidad Ciudadana por Chubut, Carlos Linares, advirtió por la 750 sobre la constitucionalidad del proyecto de ley bases y aseguró que su contenido es sumamente perjudicial para el desarrollo del país y las empresas nacionales. El gobierno espera obtener dictamen de comisión en los próximos días y pretende que el debate llegue al recinto la semana que viene.



Linares alertó sobre la velocidad con la que el Gobierno busca tratar esta normativa, las constantes negativas a extender el debate y la cantidad de oradores y, sobre todo, por los errores que hubo en el texto enviado al Senado. Esto se debe a que este martes las autoridades de la Cámara Baja enviaron una fe de erratas respecto al texto aprobado por Diputados, después de que varios diputados de Unión por la Patria advirtieron que la redacción enviada al Senado no coincidía con la tratada en el recinto.

“Lo de ayer fue una lectura que hizo Francos. Solo leyó la ley. Nada más. No fue un debate o una charla. Eso fue lo que expusieron. Empezamos a hablar de las preguntas”, comenzó señalando.



A lo que añadió: “El primer indicio de que algo no andaba bien es que entró una fe de erratas del escándalo que está pasando en Diputados con el arreglo del tipeo de una ley tan importante como la del tabaco. Eso va a traer mucha cola. Vamos a ver si es constitucional todo esto que estamos haciendo”.

Después, dijo, “empezó el ida y vuelta”. “Quieren hacerlo rápido, con pocos oradores. Y no expresarnos ni nada. Tienen intención de que el jueves sea votado en comisión y pase al recinto. Me parece que no va a suceder. Hay mucha inquietud de todos los senadores. No sé si cuentan con los votos para que eso suceda”, añadió.

“Hay varios senadores que se lo remarcaron, que dijeron que no le darían facultades delegadas a este presidente. Estamos convencidos de que esta ley no debe poder tratarse. Y que el Gobierno mande ley por ley, que puedan ser debatidas, dialogadas con todos los senadores y diputados”, afirmó.

En tanto, sobre el polémico inciso que propone el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) señaló: “Cuando hicieron hincapié y Francos deslizó que a él lo habían ido a ver cantidades de fondos de inversión, dije que hay que hacer claros, que digan quiénes son esa tanta cantidad de gente, qué tipos de inversiones, quiénes van a venir, adónde y qué van a hacer”.

Esto se debe a que, según su entender, esta normativa “perjudica mucho al empresariado local”. “Cuando no dicen que van a invertir el litio. ¿Cómo va a salir? En forma de batería. El petróleo, ¿va a salir en curso o como nafta? Esto es una entrega desmedida a los grandes grupos”, señaló finalmente.