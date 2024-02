El senador nacional y presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, expresó el apoyo al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en medio de la disputa con el presidente Javier Milei por el recorte de fondos por coparticipación.



“Viví luchas de la Patagonia durante muchos años. Viene pidiendo lo justo. Pero me parece que se ha llevado a un momento tuitero que no es lo que queremos los argentinos. Tenemos formas de poder combatir esto, de pelear donde hay que pelear, y ponerle un freno a este avasallamiento”, señaló Linares ante AM750.

El apoyo del PJ provincial no fue el único. Torres cosechó una larga adhesión al reclamo, no sólo de dirigentes del peronismo, sino también del mismo PRO, aunque este lunes en un comunicado motorizado por la presidenta del partido y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazaron las advertencias del gobernador chubutense sobre el freno a los envíos de gas y petróleo. El texto tiene un escaso volúmen político - fue firmando por dirigentes que en su mayoría no tienen cargos ejecutivos - afirma que una medida así significaría un freno a las inversiones y la creación de empleo.

Por eso, en medio de la feroz disputa en redes sociales, actos políticos y canales de televisión, Linares ratificó el respadlo del PJ. "Acompañamos no a un gobernador, sino al reclamo justo de independencia de las provincias”, expresó.



De todos modos, Linares no pasó por alto la complicidad entre el PRO y La Libertad Avanza que permitió llegar hasta este punto. “En eso tenemos una mirada y esto sucede porque hubo una sociedad previa, hace menos de 30 días, con declaraciones diferentes”.

“Decían que había un gobierno que escuchaba, que había un gobernador joven y pujante. Nosotros vamos a acompañar los reclamos. Claramente, le reclamamos a todos los gobernadores patagónicos que nos acompañen todos sus senadores y diputados en las cámaras para poder ponerle un freno a este gobierno”, afirmó.

El conflicto en Chubut y la pelea entre Nacho Torres y Milei

Tal como explicó Página|12 el conflicto de Chubut y el Gobierno nacional surge del descuento compulsivo de 13.000 millones de pesos de la coparticipación federal de febrero, un tercio de lo que percibe la provincia sureña”.

Ese dinero fue aportado al distrito desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Es decir, con una deuda en las anteriores administraciones. Lo usual, lo cotidiano, es que todas las provincias lo van refinanciando. Sin embargo, el Gobierno cambió esta posición histórica.