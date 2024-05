A pocos días de definirse en la Cámara de Senadores el destino de la Ley Bases que impulsa el oficialismo, el colectivo Ni una Menos realizó este miércoles una manifestación frente al Congreso en rechazo a la normativa, bajo la consigna “Ni una Jubilada Menos”. El repudio incluye la totalidad de la ley, y no solamente el capítulo vinculado a la moratoria previsional. “Es una ley muy perniciosa”, señalaron desde las organizaciones convocantes.

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni una Menos y organizaciones sociales, sindicales, feministas y de jubiladas que rechazan aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores “Fue una acción decidida en una asamblea que tuvimos el viernes pasado, para empezar a generar un músculo de organización de cara a la movilización que habrá el día de la votación en el Senado”, afirmó en diálogo con Página/12 Luci Cavallero, socióloga y dirigenta del colectivo feminista Ni una Menos.

Cavallero resaltó la necesidad de difundir las implicancias que tendrá la aprobación de la Ley Bases. “Queremos alertar a la población qué es lo que se está votando allí, porque no hay mucha información”, sostuvo y ejemplificó al señalar que “la ley se está votando sin pasar por las comisiones necesarias”.

La dirigenta feminista enfatizó en las graves consecuencias que provocará la reforma previsional que propone la Ley Bases especialmente en la población de mujeres. “Produciría de hecho un aumento de la edad jubilatoria a los 65 años, y además impediría que 9 de cada 10 mujeres que llegan a los 60 años se puedan jubilar”, aseguró. Cavallero explicó que “las mujeres en general tienen trayectorias laborales marcadas por el trabajo de cuidados en el hogar, pero además cuando trabajan en el mercado informal lo hacen con mayores índices de formalidad”, lo cual provoca que no cuenten con los años de aportes necesarios para jubilarse. “La moratoria previsional permite que esas compañeras se puedan jubilar”, remarcó.

Se denomina moratoria al plan de pagos de deuda previsional, esquema consagrado por la Ley 27.705, sancionada durante el gobierno del Frente de Todos a comienzos de 2023, momento en que se calculaba que la ley permitiría jubilarse a 800.000 personas. Para octubre del año pasado, 350.000 ya habían iniciado los trámites correspondientes, en su mayoría mujeres. De ellas, el 90% acreditó años de tareas de cuidado no remuneradas, cifra contundente de una ley que Milei busca eliminar pese a haber demostrado ser una herramienta que avanza en la igualdad de género en el plano económico.

“No hay un solo capítulo que beneficie a quienes viven de su trabajo, mucho menos a las mujeres, lesbianas, travestis y trans”. Foto: Carolina Camps

Cavallero enfatizó en que el rechazo abarca no solamente al capítulo previsional de la Ley Bases, sino a la ley en su totalidad, dado que “no hay un solo capítulo que beneficie a quienes viven de su trabajo, mucho menos a las mujeres, lesbianas, travestis y trans”, planteó. Otras propuestas incluidas en la ley también son perjudiciales, según consideró la dirigenta, como por ejemplo la reforma laboral, que “incrementa y legaliza la no registración, porque saca multas a los empleadores que no registran el trabajo”, y también porque “elimina el monotributo social, que le da a muchas compañeras que están en la informalidad una forma de generar aportes previsionales y tener obra social”.

La referente de Ni una Menos también destacó la gravedad de otras reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei con la Ley Bases y que “transformarían a la Argentina en una colonia”. Entre ellas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al subrayar que “destruye la industria nacional y nos transforma en un paraíso fiscal para las grandes corporaciones”. A su vez, mencionó el capítulo energético con la legislación de hidrocarburos, en el cual se abandonaría “el objetivo del autoabastecimiento”. “Es una ley muy perniciosa para el conjunto de la población y sobre todo para las mujeres”.