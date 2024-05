TEATRO

Ese bow-window no es americano ¿De qué están hechos los portazos? ¿Cómo interpretar lo que quieren decir? Esta es la clase de interrogantes que la madre de esta obra tiene a flor de piel. Aun así, su propósito no parece ser contestarse, sino servirse de ellos como maniobras táctiles para palpar la realidad y así escoltar una gran pregunta imperiosa y basal que le ha quedado en el tintero: ¿por qué cuando él se marchó dejó solamente las llaves del auto? Una adaptación del cuento “Nada de todo eso”, de Samanta Schweblin, con dramaturgia y dirección de Mariana Obersztern. El vestuario es de Betiana Temkin, la iluminación de Gonzalo Córdova, la asistencia de dirección de Sonia Riobo y la música original de Ulises Conti. Con Mirta Busnelli, María Merlino y Vanesa Maja.

Sábado a las 20 y domingo a las 18, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $12000.

Entre tus siestas

Una comedia de teatro físico, que se sumerge en el puerperio de una pareja, donde la madre se enfrenta a la contradicción entre el amor por su hijo y la pérdida total de su vida. Con la casa dada vuelta, atropellada por el sueño, sin espacio para su pareja y con el bebé prendido a sus tetas, ella intentará escribir su libro. Con dramaturgia de Brenda Howlin, que también dirige junto a Santiago Swi y Flor Micha. La escenografía es de Marcos Murano, la iluminación de Jessica Tortul, el vestuario de Compañía Entre tus siestas y Den Gomez, la música de Juan Barone, y las voces en off de Dalia Gutmann, Mónica Raiola y Mario Howlin. Obra ganadora del primer premio del Certamen Iberoamericano de Dramaturgia de Castuera, España. Con Débora Zanolli y Martín Tecchi.

Domingo a las 19, en el teatro La Carpintería, Jean Jaures 858. Entrada: $7500.

MÚSICA

Vandalismo comparado

Desde el viernes ya se puede escuchar el séptimo álbum de estudio de 107 Faunos, que hace no mucho tiempo celebraron la demorada edición física de su álbum anterior, El ataque suave (2020). Con ocho nuevas canciones, la banda platense consolida su propuesta de temas indie rock en el canónico registro de su sello discográfico Discos Laptra. El disco fue grabado en el Estudio Unísono y mezclado en Estudios Romaphonic por Felipe Quintans, ganador de un Grammy en el año 2022 por su trabajo con El Mató a un Policía Motorizado, con invitados de lujo como J (Los Planetas) y Niño Elefante (El Mató). En Vandalismo comparado 107 el hoy cuarteto anuncia que continúa construyendo su carrera “manteniendo siempre el espíritu lúdico del situacionismo y rechazando la pose privilegiada y suntuosa del artista profesional”.

Fiebre

Para celebrar los 35 años desde su edición original, la discográfica Sony Music acaba de anunciar la salida de una versión limitada en vinilo rojo del disco póstumo de Sumo, que apareció un año y medio después de la muerte de Luca Prodan. Se trató del típico lanzamiento que servía para cerrar un contrato discográfico, y que en su momento coincidió con los primeros pasos de Divididos y Las Pelotas, los dos grupos en los que se habían dividido los integrantes de Sumo. Reuniendo grabaciones en vivo en el Teatro de la Cova en 1986, y pistas rescatadas de los estudios caseros del grupo, los fans lo recuerdan especialmente por la versión del “Leave Me Alone”, de Lou Reed, que sirve de apertura; el emocionante “No más nada”, que anticipa el tono intimista de los posteriores discos solistas póstumos de Luca; y el rescate del clásico “Pinini Reggae”, que sino hubiese quedado inédito.

ONLINE

Franklin

¿Michael Douglas como Benjamin Franklin? Así es: Douglas se calza los ropajes de Franklin. Esa es la apuesta de la nueva miniserie de Apple TV+, un viaje al pasado sobre una etapa puntual de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América: los años pasados en Francia, durante el apogeo de las batallas por la Revolución, intentando conseguir el apoyo del rey en la lucha por la independencia de los británicos. Basados en el libro A Great Improvisation: Franklin, France and the Birth of America, del historiador Stacy Schiff, los ocho capítulos describen la vida del entonces septuagenario Franklin como embajador en tierras galas y sus intentos por forjar una fuerte alianza franco-americana. Las pelucas empolvadas son el marco de los encuentros y discusiones entre hombres y mujeres notables, aunque ninguno de los personajes históricos puede suponer que pocos años más tarde otra importante revolución tendría lugar precisamente en Europa. Acompaña a Douglas el jovencito Noah Jupe.

Ata tu arado a una estrella

La plataforma Mubi acaba de sumar el largometraje documental de Carmen Guarini centrado en la figura del también cineasta Fernando Birri (Tire dié, Los inundados). La directora de H.I.J.O.S., el alma en dos y Calles de la memoria retrata al legendario documentalista en tiempo presente (el film fue rodado poco antes de su muerte en 2017) y mediante el uso de material de archivo registrado por la misma Guarini hacia finales de los años 90. En palabras de la realizadora, “Birri era para mí una mítica figura lejana en el tiempo y en el espacio. Conocerlo me hizo confirmar la luz que irradia sobre el cine latinoamericano y su lugar en el cine mundial, transformando mi curiosidad en plena admiración”.

CINE

Cine portugués en el Malba

Hace once años, la primera edición de la Semana de cine portugués aterrizaba en el museo Malba con cierta timidez. Hoy se ha transformado en un encuentro indispensable para la cinefilia local y los programadores han preparado una selección tan diversa y variada como las anteriores. “Una radiografía del presente del cine luso y sus diferentes tendencias, pero también una mirada hacia su historia, sus genealogías posibles, las películas y los autores que ayudaron a construir la idiosincrasia de esta cinematografía”, afirma el texto de presentación. Hoy domingo, a partir de las 20 horas, podrán verse tres películas del período silente con música en vivo, entre ellas Os Crimes de Diogo Alves, del realizador João Tavares, estrenada originalmente hace más de un siglo. Más tarde, a las 22, se proyectará el largometraje Nação Valente (foto), de Carlos Conceição, particular revisión de las rebeliones congoleñas en la década de 1970. Programación completa, días y horarios en https://www.malba.org.ar/

Las cosas indefinidas

María Aparicio se convirtió en un nombre indispensable a la hora de hablar de la nueva camada de realizadores cordobeses, en particular luego del estreno de su segundo largometraje, Sobre las nubes. En su film más reciente, que puede verse exclusivamente en el Malba (Figueroa Alcorta 3415) los viernes de mayo a las 20, una montajista interpretada por la gran Eva Bianco atraviesa una crisis profesional que, en más de un sentido, es también personal, provocada en parte por la muerte de un amigo realizador con quien venía colaborando desde hacía tiempo. Sin revelar ningún detalle, Aparicio la describe como “una película con cuerpo de ficción que guarda dentro de sí múltiples secretos documentales”.

TV

No hay lugar como el hogar

Gabriele Muccino, el director responsable de largometrajes como Ahora o nunca y El último beso, se volcó a la realización de esta serie –basada en el film homónimo de 2018 del propio Muccino– que lleva dos temporadas y ha sido un importante éxito en su país de origen, además de ganar el Nastro D’Argento a la mejor serie italiana del año. El título original, A casa tutti bene, es por demás irónico: la familia Ristuccia parece de lo más normal, pero basta que muera el pater familias, dueño de un importante restaurante romano, para que estallen los conflictos. Es que la viuda y sus tres hijos, Carlo, Sara y Paolo, no son los únicos herederos: el cincuenta por ciento de los bienes han quedado en manos de María, la hermana del difunto, y su hijo Riccardo, ligado a la mafia y con varias deudas de juego, no es precisamente una ovejita blanca. Son en total dieciséis episodios que demuestran sin fisuras que en casa no todo está bien a pesar de las apariencias.

Martes a las 22, por Europa Europa.

McDonald & Dodds

El viejo truco de la pareja despareja de policías, esta vez con un toque inconfundiblemente british. Talia Gouveia interpreta a McDonald, una ambiciosa mujer policía que deja Londres luego de aceptar un ascenso, aunque para ello debe mudarse a la tranquila ciudad de Bath, en el suroeste de Inglaterra. Acostumbrada a resolver los casos con dureza y algo de impulsividad, los modos de su nuevo compañero, un sargento veterano llamado Dodds (Jason Watkins), chocan de inmediato con los de la recién llegada. Como suele ocurrir, los opuestos se complementan y, más temprano que tarde, terminarán transformándose en un equipo más que efectivo a la hora de combatir el crimen.

Jueves a las 22, por Film & Arts.