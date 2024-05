Sergio "Chiquito" Romero tiene todo acordado para continuar en Boca hasta diciembre de 2025. El experimentado arquero era una de las prioridades del club y, si bien tenía el contrato para renovar sobre la mesa, después de unos días finalmente tomó la decisión de continuar vistiendo el buzo azul y oro.

En un diálogo con Desde La Boca, la revista oficial del Xeneize, Romero anticipó: "Acá hay cosas que están muy bien y no sé si las valoramos lo suficiente. Por ejemplo, en el tema de la salud: la atención y el trato de los médicos son difíciles de ver en otros lados".

En la misma linea, Chiquito recordó su llegada a la institución y destacó: "Llegué en plena recuperación de una lesión y me trataron de maravillas, sin apurarme, respetando mis tiempos. El Dr. Jorge Batista es un fenómeno. Antes del Mundial 2018 tuve que operarme y lo hice en el exterior. Me equivoqué: tendría que haberlo hecho acá". Y cerró: "Acá llevo más de 60 partidos en poco más de 15 meses. Creo no haber jugado esa cantidad en los cinco años anteriores. Y lo disfruto".

Cabe recordar que Chiquito Romero llegó a Boca en 2022 y en silencio, después de un paso por Venezia, Italia. Se puso en forma físicamente y apenas algunos partidos le alcanzaron para ser una de las piezas indispensables del equipo.