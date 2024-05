El dólar blue subió este lunes 5 pesos y terminó en 1045 pesos. De esta manera, dejó de ser la cotización más barata entre los tipos de cambios paralelos. Las cotizaciones financieras como la del MEP bajaron 0,1 por ciento, hasta 1034 pesos, mientras que la del Contado con Liquidación (CCL) se redujo 0,3 por ciento, hasta 1075 pesos. La bolsa porteña bajó 2,2 por ciento en la jornada.



En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas registraron un fuerte impacto, con caídas de hasta casi 6 por ciento. Se destacó el retroceso de Edenor y de Loma Negra. En el mercado local, las acciones argentinas empezaron a registrar bajas luego que el Ministerio de Economía le ofreció a las empresas energéticas cancelar deuda de diciembre y de enero con bonos soberanos, y las compañías se negaron.

Por su parte, el Banco Central compró 101 millones de dólares en el mercado de cambios. Si bien hasta el momento se mantienen las compras en el mercado de cambios, los analistas observan que existen importantes desafíos para sostener la estabilidad cambiaria en los próximos meses.



En tanto, la autoridad monetaria modificó una política derogando la apertura de cuentas bimonetarias para turistas en el país, que estaba vigentes desde 2021. La entidad dispuso "dejar sin efecto las disposiciones relativas a la ‘Caja de ahorros para turistas' contenidas en el punto 3.12. de las normas sobre ‘Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales'. De esta manera, ya no estará disponible el instrumento, que no tuvo los resultados esperados, ya que no se registró ninguna cuenta abierta desde su puesta en marcha en octubre de 2021 hasta la fecha.