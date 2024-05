Científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se dedican al estudio de las condiciones de vida de las proteínas, presentaron una investigación que contó con financiamiento del Instituto de Astrobiología de la NASA. En el paper sugieren la posibilidad de que haya vida en otros solventes que no sean agua, lo cual habilitar a preguntarse si existen otros seres vivos en el Universo.

Se trata de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Los científicos argentinos se basaron en el análisis del comportamiento de biopolímeros en 54 solventes diferentes.

El trabajo estuvo cargo del biólogo Diego Ferreiro, el químico Ignacio Sánchez y el físico Ezequiel Galpern. Según Ferreiro, investigador del Laboratorio de Fisiología de Proteínas del IQUIBICEN (UBA-CONICET) que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas, "la ciencia se enfoca en la búsqueda de biofirmas en otros mundos. Y eso es lo que hay que buscar hoy en un planeta para saber si hay vida allí”.

"'Follow the water' suele ser la regla en astrobiología. Seguí el agua. Por eso buscan agua en Marte, en Titán, en la Luna. Para definir su habitabilidad, se fijan si el rango de temperaturas permitirían agua líquida. Nosotros decimos: no necesariamente”, postula Ferreiro.



Sánchez contó que "se asumía que la vida solo podía existir en agua. Nuestro trabajo demuestra que en los 54 solventes analizados, alcoholes, hidrocarburos y otros compuestos, hay una franja del rango líquido donde el plegado y la evolución son posibles”.



Los tres científicos llevan quince años de trabajo conjunto y, gracias al subsidio de la NASA, "estamos ampliando la investigación para determinar la posible existencia de vida no sólo en agua. Remarcó que "nuestro trabajo demuestra que otros solventes, como alcoholes, hidrocarburos y compuestos presentes en nubes moleculares, también podrían albergar bioquímica y, potencialmente, vida, además del agua”.

“Con este punto de partida, las investigaciones astrobiológicas podrían enfocarse en estudiar planetas que, aun sin agua, contengan estos solventes", amplió Galpern. "Al ampliar la definición de entorno habitable, se expande la búsqueda de vida en planetas extrasolares”, añadió.

“El próximo paso a investigar es qué tipo de monómeros o biomoléculas podrían subsistir en este tipo de solventes", sostuvo Ferreiro al respecto.