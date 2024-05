El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la desplazada titular de la Aduana Rosana Lodovico no será apartada de la función pública, a pesar de estar siendo investigada por un posible caso de soborno por 250 mil dólares. "La denuncia de sobornos la investiga la Justicia, no las investigamos nosotros", argumentó Adorni en conferencia de prensa y agregó: "La titular de AFIP ha entendido que no puede juzgarla o sacar una conclusión sin que avance el proceso judicial".

Lodovico está siendo investigada por haber tomado un préstamo de 250 mil dólares con la sociedad anónima Promarlon en 2022, que dos meses antes se había acogido a una moratoria de la AFIP para pagar deudas aduaneras por contrabando agravado. La ex titular de Aduana declaró el préstamo en sus presentación ante la Oficina Anticorrupción y fue observado por la fiscal Alejandra Mángano, quien pidió iniciar la investigación ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La empresa que le dio el crédito a Lodovico, y a su marido, está encabezada por el empresarios Claudio Gabriel Szlaien, quien para acceder al régimen de pago precisó del visto bueno de la funcionaria, quien entonces era subdirectora general del área operativa de la Subdirección General de Operaciones de Aduanas Metropolitanas.

A pesar de eso, Adorni aseguró que la decisión de la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, decidió mantenerle dentro del organismo público. "La funcionaria pasará a estar en otro cargo", confirmó el vocero presidencial y compartió el argumento difundido por el organismo, que ayer mismo nombró como nuevo titular de la Aduana a Eduardo Mallea, un abogado especialista en Derechos Aduanero y Comercio Exterior; e intengrante del estudio jurídico del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

Tras conocerse la denuncia contra Lodovico, la AFIP respondió con un mensaje de restructuración para "profesionalizar, modernizar y despolitizar el organismo"; con el que acompañó el desplazamiento de otros funcionarios jerárquicos. Tras el nombramiento de Mallea, el organimo informó que dio "por finalizadas y asignadas las funciones" de otros ocho funcionarios.

Se trató de Juan Carlos Saucedo, Rubén Cesar Pave, Marcelo Alejandro Sosa, Marcelo Fabián Lista, Horacio Miguel Font, Eduardo Salvador Di Grigoli, María Luisa Carbonell y Gladys Liliana Morando.

Por el momento, Lodovico --contadora egresada de la Universidad de Belgrano, como el presidente Javier Milei-- no fue parte de la ola de restructuración, a pesar de la investigación judicial. "Más allá de que no sea más la funcionaria del cargo, que ostentaba, hasta el día de hoy, va a seguir relacionada al organismo en un cargo. Así que dejamos que la justicia investigue, por supuesto, que colaborando con la Justicia y en tal caso esperando la Justicia resuelva la cuestión", sostuvo Adorni.