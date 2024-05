Facundo Buonanotte, que milita en el Brighton and Hove, manifestó este martes que está dispuesto "a pelearse" con el club inglés para cumplir su deseo de poder asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de quedarse afuera de la lista para la Copa América de Estados Unidos.

"Si me tengo que pelear con Brighton, me pelearé para poder estar", sostuvo el mediocampista en caso de ser convocado para la cita olímpica que se desarrollará en la capital de Francia.



Buonanotte fue tajante sobre la medida que tomaría, ya que en el pasado el club que milita en la Premier League no lo dejó disputar la Copa del Mundo Sub-20 que se desarrolló en Argentina.



"Al Mundial Sub-20 no me dejaron ir, hablé con Javi (Mascherano) y le dije que más no podía hacer", recordó el ex Rosario Central en diálogo con ESPN, y añadió: "Hablaba todos los días con Roberto (De Zerbi) y el manager del club, pero había muchos lesionados en ese momento y yo iba a jugar".



Por otra parte, sobre la lista de 29 convocados en la Selección Argentina para la gira previa a la Copa América que la AFA anunció este lunes, y que el mediocampista no integra, señaló: "No hablé nada con Lionel (Scaloni), me enteré por las redes. Ilusionado estaba, pero me toque en la Mayor o en la Sub-23 para mí siempre va a ser un motivo de orgullo la Selección. Y voy a querer ir", sostuvo.

En la Selección Mayor, tiene apenas dos citaciones. Asimismo, fue convocado en la última gira de amistosos de marzo, en la cual sumó 25 minutos ante El Salvador.



Todo parece indicar que, de no mediar inconvenientes, el volante de 19 años sería uno de los futbolistas que citará Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos.



El ex Rosario Central transita el final de una temporada en la que se afianzó en el club inglés, siendo una pieza importante en el equipo, ya que disputó 36 partidos, marcó cuatro goles y dio una asistencia.