Desde el 2023 en Misiones los trabajadores estatales, fundamentalmente, venimos con una pérdida significativa del poder adquisitivo de nuestros salarios, eso significa que los acuerdos firmados no alcanzaron ni siquiera el piso de inflación. Las maestras de grado como yo, hemos perdido más del 100% de nuestro poder adquisitivo desde agosto hasta ahora, cuando se firmó un acuerdo de los “amigos con el poder”. En octubre, se firmó otro acuerdo, llegamos a abril con aumentos que ni siquiera están cerca de empatar a la inflación y ya no damos más.



Hoy estamos cobrando un piso de 250 mil y la que más cobra puede llegar a 370 o 380 mil, estamos debajo de la línea de indigencia, empobrecidas totalmente porque si cobrás menos de 400 o 500 mil y tenés una familia, es imposible mantenerse con algo de dignidad. El piso hoy para una familia de cuatro personas, con dos niños en edad escolar es de un millón cien, nosotros no llegamos ni a la mitad de eso. Hay muchas mujeres en las protestas porque las maestras de grado somos el 80 por ciento y estamos poniendo el cuerpo en la calle, en la ruta, frente a los Gendarmes, frente a Prefectura y contra quien sea porque estamos muy cansadas.

Acá pasó algo que para nosotras fue muy doloroso, y lo digo también como militante feminista, por primera vez asumió una mujer a la presidencia del Consejo General de Educación, se llama Daniela López, que además es maestra de grado, es decir, es de las trabajadoras de la educación, la más pobre. Esta señora en lugar de salir a sostener a su compañeras salió a decirnos lo mismo que el gobierno nacional y provincial: “no hay plata”. Ahora ella cobra arriba de un millón de pesos y le importa muy poco lo que le pasa al resto, lo mismo pasa con muchos funcionarios que asumen cargos, se creen que tocan el cielo con las manos y comienzan a mirar para abajo y a pisar la cabeza de sus compañeros. Daniela Lopez en estos días brilla por su ausencia.

En Misiones tenemos otro problema grave, cuando nos metieron la represa de Yacyretá, nos comieron el territorio y desarraigaron a muchísimas familias, se dijo que la luz iba a ser más baja por los daños que íbamos a tener. Eso es mentira, pagamos más que en Buenos Aires. Yo pagaba 10 mil pesos de luz, hoy pago 80, 90 y hasta 100 mil pesos por mes, con lo cual, si cobrás 500 o 600 mil pesos se hace cuesta arriba, ni hablar si cobrás 250 mil. Frente a esta situación las maestras de grado en Misiones salimos a buscar doble turno y podemos llegar a ganar 500 o 600 mil pesos, pero eso implica que estamos ausentes de nuestras casas 10 horas del día, no podemos estar con nuestros hijos, ni hacer bien nuestro trabajo.

En ese contexto las trabajadoras de la educación el año pasado hicimos 70 días de paro, esta semana comenzamos el primer día con paro y no tuvimos ninguna respuesta, estaba todo tapado. Cuando empezó a protestar el sector de salud pública, hace más de un mes y medio, tampoco aparecimos con nuestros reclamos por ningún medio. Tuvo que aparecer la pelea con la Policía para que se dimensione lo que está pasando en Misiones. Lo que hizo la policía fue quebrar ese cerco mediático, ese blindaje de los medios de comunicación pagados por la Renovación y a nivel nacional también, para que no le cuenten al país que hay una provincia que dijo basta y que no puede más.

Acá hay una responsabilidad del gobierno nacional y una responsabilidad del gobierno provincial. Hoy los docentes hemos dicho "hasta acá llegamos" y rechazamos totalmente este "acuerdo con los amigos" donde dice que el aumento sería de un 34 por ciento que llevaría al piso salarial de 250 mil a 400 mil pesos. Nosotros pretendíamos que se duplique, que el piso de una maestra de grado fuera 500 mil, aunque esa cifra sigue siendo un salario bajo, no llegamos todavía. Ahora el gobierno dice que el piso va a ser de 400 mil, eso no ayuda, apenas nos da una bocanada de aire, que al otro día de haber cobrado ya no tenemos nada.

En Misiones las personas que pagaban un alquiler tuvieron que volver a vivir con sus padres o encontrarse en una misma casa separándola a la mitad o pasar de un alquiler de tres habitaciones a un monoambiente o dos. Todo esto provocó un cimbronazo en la vivienda y en el buen vivir de cada uno de nosotros. Hace dos semanas un compañero del Sindicato Único de Trabajadores de la Seguridad Privada, afiliado a la CTA A, que ganaba 150 mil pesos estuvo desbordado por las deudas y se suicidió. ¿Cuántos más quieren que se suiciden en Misiones el gobierno de Passalacqua y Rovira? Hay muchos compañeros y compañeras que no pueden hacer frente al endeudamiento que tienen.

Todos los sindicatos que estamos organizados y juntos en una construcción de unidad con agrupaciones docentes, hemos resuelto continuar con la lucha y vamos a volver a cortar la Ruta 12 si no aparece la voluntad política de aproximarse a lo que nosotros estamos requiriendo. La Renovación ya nos hartó y estamos exigiendo un aumento por encima del 100%.

Es importante decir que esto es una responsabilidad nacional, saquean a los trabajadores para llevar la plata afuera y para que se sigan enriqueciendo algunos pocos. Hay una importante responsabilidad del gobierno nacional, que si bien ganó con todos los votos, hoy no tiene la legitimidad porque violenta todos nuestros derechos.

No hay un derecho a favor del trabajador, de la trabajadora y todos los días vemos cómo acá la Renovación se aggiorna con esta política nacional para decir “no hay plata” pero ponen, por ejemplo, un fuerte financiamiento en lo que ellos llaman Silicon que nadie sabe lo que es y que tiene que ver con la virtualidad. Ahí pusieron un importante presupuesto, hablan de que en Misiones hay una escuela de robótica y salen a nivel nacional a promocionar eso pero no lo conoce nadie. La gran erogación del presupuesto provincial está puesta ahí.

En las escuelas públicas, el presupuesto del comedor hace dos meses atrás era de 95 pesos por alumno, ahora es de 200. Si alguien cree que con 200 pesos un gurí o una guaina va a comer, está muy equivocado. Somos las maestras las que tenemos que poner la cara y decirle a los gurises: “No hay leche, hay un mate cocido lavado con dos torraditas”, o al mediodía decirle: “No hay para repetir, hay un plato para cada uno” y esa situación nos angustia mucho. Hay maestras que ponían plata de su bolsillo, hoy ya no pueden hacer nada porque no tienen resto.



El ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez con Passalacqua crearon un comité de crisis junto a Patricia Bullrich. Apenas nos enteramos salimos a la calle a gritar: “Fuera las fuerzas federales, váyanse de nuestra provincia, no los queremos ver y fuera Bullrich”. En lugar de generar un comité de crisis deberían dar respuesta a los trabajadores estatales. El domingo por la mañana hubo un despliegue impresionante con la Prefectura y el Ejército, sin embargo, los trabajadores nos paramos enfrente de cada una de las fuerzas de seguridad para decir “acá no van a pegarle a nadie porque estamos dispuestos a resistir.”

*Docente y secretaria general de la CTA A de Misiones.