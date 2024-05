El tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal sigue postergado en el Senado de la Nación. En Casa Rosada, desde un comienzo, subestimaron los tiempos legislativos y creyeron que, una vez aprobadas las leyes en Diputados, en la Cámara Alta se trataría de "un trámite exprés". Nada de eso ocurrió y en los pasillos de Balcarce 50 ahora crece el nerviosismo y el malhumor. Cerca del presidente Javier Milei, de hecho, lanzan una especie de ultimátum a los senadores que siguen mirando con lupa los artículos y pidiendo modificaciones en los textos: "Tenemos un límite. Llegamos a un punto desde el que no nos movemos más y si ellos tampoco se mueven no habrá ley", dicen altivos. En el entorno del mandatario confían en que en 2025 la Libertad Avanza hará una buena elección de medio término y que los números cambiarán a su favor en el Congreso de la Nación. "Si siguen así nos veremos en 2025", disparan.

El ministro del Interior Guillermo Francos está hace algunas semanas negociando con los bloques de la oposición amigable para consensuar las modificaciones que los senadores y gobernadores quieren hacer en los dos proyectos de ley. Ambos ya cuentan con la media sanción de Diputados. En Balcarce 50 se ilusionaban con esta semana tener el dictamen, que no lograron conseguir la anterior, para poder cumplir con su objetivo de firmar este sábado el Pacto de Mayo en Córdoba. Durante la tarde del miércoles, sin embargo, esos planes se volvieron a frustrar una vez más. Los senadores no firmaron dictamen y, además, anunciaron que la semana que viene --recién martes o miércoles-- habrá nuevamente trabajo en comisiones. Todo se atrasa.

Este jueves, según anunció el senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, el oficialismo dará a conocer un nuevo borrador de los proyectos con modificaciones incorporadas que se lograron en las distintas reuniones que hubo durante los últimos días en Casa Rosada, en el Congreso de la Nación y en algunos estudios jurídicos porteños. En eso estuvo trabajando Francos, con la ayuda del vicejefe de gabinete, José Rolandi, el asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, y también el colaborador de Milei, Santiago Caputo. En Casa Rosada, fastidiosos, este miércoles decían que "ya no vamos a ceder en más nada. Se tomaron modificaciones y punto".

En esa línea, el entorno de Milei argumenta que la discusión "se volvió política", --como si pudiera no serlo--, y que para ellos quedó "muy en claro", que "algunos quieren ayudar y otros no". Los puntos más conflictivos serían el Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones; el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias; algunos puntos del blanqueo y también las privatizaciones, entre otros.

Según argumentan en el oficialismo, los senadores y gobernadores son parte de "la casta", que tanto critica el presidente Milei y dicen que el objetivo de ellos es "voltearlos". "Para eso necesitan que la ley no se apruebe, pero a nosotros igual la gente nos sigue acompañando y si las leyes no salen ahora, saldrán en 2025", dicen envalentonados. El objetivo que ahora tienen en mente, aclaran, es que el texto "no se siga deshilachando".

Si los proyectos no avanzan con las modificaciones que ya aceptaron e incorporaron desde Casa Rosada, amenazan con que los dos escritos "se caigan", y con que, luego, avanzarán en los temas que ellos creen convenientes con decretos y resoluciones, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la minería, hidrocarburos y también a lo que atañe al RIGI. "Seguiremos con decretos, mini leyes y resoluciones", adelantan.

En cuanto a la "casta", que según el Presidente y su entorno son los que impiden la aprobación de las leyes, es muy posible que Milei los mencione en el evento que está organizando para este sábado en la ciudad de Córdoba. Allí, el mandatario se quejará por no haber podido firmar el pacto de Mayo a tiempo --debido a la no aprobación de las leyes--. Lo hará desde el balcón del Cabildo, ubicado en el centro de la ciudad capital. Participará del evento gran parte del gabinete, que saldrá con Milei en uno de los aviones de la flota presidencial cerca de las 15 del mismo sábado.

El gobernador Martín Llaryora, en tanto, sería el único de los mandatarios provinciales presentes durante el evento. El resto no fue invitado por presidencia. Aún resta saber si el pacto efectivamente se terminará firmando con los gobernadores en algún momento y una fecha que tienen en mente en el gobierno para ello es el 9 de julio. Siempre y cuando las leyes avancen. En ese caso, la provincia elegida podría ser Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo, que junto con sus diputados acompañó la ley Bases y el paquete fiscal, quedaría por fuera de la lista de los que, para Milei, son sus enemigos.