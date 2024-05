Y pasó el tercero. Luego de Tandil en febrero y Adolfo Gonzáles Cháves en marzo, General Belgrano fue la sede del tercer encuentro del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires. Primaron las conversaciones sobre el sistema sanitario, los balances de las últimas reuniones con dirigentes radicales y se consensuó un pedido que no se pudo consumar en estos meses: sentarse con Maximiliano Abad, el titular del Comité Provincia.

“Parecería que Abad es el más difícil para reunirse tendría que ser el más fácil ¿no?”, se pregunta uno de los intendentes que estuvo presente en el Parque Termal del distrito gobernado por Osvaldo Dinápoli. En general, la devolución que obtuvo Buenos Aires/12 sobre el encuentro fue que, en un contexto de múltiples divisiones y agresiones, el Foro "trabaja unido" y con sintonía fina.

"Por eso es una estupidez que haya dos bloques de diputados en la Legislatura", remarca otro de los asistentes, que también pidió reservar su nombre. "La rosca en una dosis excesiva y la corrupción son vecinos que casi no tienen medianera", agrega cuando advierte que las diferencias y especulaciones egocéntricas no pueden primar sobre los intereses colectivos.

Y, parafraseando a Juan Domingo Perón, sostiene que "el rancho se hace de barro, paja y un poco mierda, pero si la dosis de mierda es muy alta, ¿de qué sirve?". En continuidad con esta lectura, pone en valor el funcionamiento unificado del Foro, pero aclara que si el camino fragmentado continúa en la órbita legislativa tanto a nivel provincial como nacional "nos vamos a convertir en una confederación de municipios vecinales".

El comunicado y la agenda

Como novedad, los jefes comunales emitieron un comunicado donde no sólo anunciaron que se sentarán con Abad en los próximos días, sino que se metieron de lleno en el debate por los pliegos para reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

“El radicalismo ha levantado y enarbolado las banderas del feminismo y la igualdad de género desde sus inicios”, apuntó Miguel Ángel Lunghi. El intendente de Tandil señaló ante los 25 jefes comunales que asistieron al Foro que el radicalismo motorizó a lo largo de la historia la luchas por la igualdad de derechos. Mencionó a figuras como Florentina Gómez Miranda, Elvira Rawson, Nélida Baigorria, María Luisa Storani y Margarita Malharro.

Por eso hicieron un llamado a los senadores nacionales, entre los que se encuentran Abad y el propio presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau. Sucede que, semanas atrás, Javier Milei envió los pliegos para nombrar a Ariel Lijo y José García Mansilla, dejando una Corte íntegramente compuesta por hombres.

Pero no se quedaron en sólo estos puntos y avisaron que harán las gestiones pertinentes para solicitar una tarifa eléctrica diferenciada para los hospitales y centros de salud. Tal como contó este medio con los ejemplos de Esteban Echeverría, Tandil y Laprida, los fuertes incrementos en las facturas del servicio eléctrico pusieron en jaque el funcionamiento de los sistemas sanitarios locales.

"Es grave la situación que se vive en materia de salud mental", dice un jefe comunal del sur del interior. Cuenta que en el hospital municipal de su distrito hay hasta seis o siete casos cada fin de semana de jóvenes que deben permanecer en observación por intentos de suicido o las altas posibilidades de que tomen una decisión terminal.

También le dedicaron tiempo a la situación de la seguridad. Al respecto, varios de los presentes propusieron presentar ante la Provincia la propuesta para que los egresados de la fuerza policial puedan prestar servicio en sus localidades y no deban trabajar a cientos de kilómetros de sus casas.

Más allá de las diferencias en materia de política social, los intendentes indicaron que necesitarán más acompañamiento de parte de la Provincia y la Nación para afrontar una situación que ya tomó estado crítico por la demanda de alimentos en los municipios, que no deja de crecer.

¿Se juntan o no se juntan?

Días atrás, este diario contó que hubo un intento de acercamiento entre las facciones que encuentran más distancia dentro del radicalismo bonaerense. Se tratan de las tropas de Abad y de Facundo Manes. Ambos dirigentes tienen un bloque de diputados propio en la Legislatura. Dentro del abadismo, también están incluidas dos bancas que reportan a Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR.

La bancada estaba destinada a ser una sola, pero según pudo reconstruir Buenos Aires/12, la presión de Abad por poner al presidente sin trabajar en una mecánica de consensos llevó a la ruptura. En primer lugar, el apuntado era Valentín Miranda, pero optó por no serlo. La segunda carta fue Pablo Domenichini de Evolución, pero también lo evitó. Ambos se abstuvieron en la votación que se organizó para definir la presidencia. Eso derivó en una paridad que se resolvió, aseguran desde el manesismo, sumando un legislador por la ventana.

Para el abadismo la ecuación es distinta. Sencillamente, acaudalaron más voluntades y pusieron sobre la mesa su amplia representatividad territorial. Críticas más, críticas menos, el titular del Comité Provincia es quien hoy condensa una mayor presencia territorial en la Provincia y sostiene los vínculos con los mismos intendentes que suelen señalarlo como el responsable de un desdibuje identitario del radicalismo a raíz del cierre con Patricia Bullrich, hoy ministra de Javier Milei.

“Bloque radical hay uno sólo, así como hay un solo Foro”, advierten cerca de Abad.

Más allá de que el pedido de los jefes comunales para construir una unidad sigue siendo “unánime”, no parece que al final del arco iris haya felicidad. Falta mucho, pero las tensiones siguen siendo claras. Y el objetivo de todos es el mismo: presidir el Comité Provincia.

Las elecciones serían en noviembre de este año o en marzo de 2025. Todos hablan de unidad, pero todos quieren ser. Cerca de Abad, que no puede reelegir, manejan tres nombres. Primero, al ex intendente de Trenque Lauquen, ex presidente del Foro y ex candidato a vicegobernador de Néstor Grindetti, Miguel Fernández. Segundo, el diputado nacional Fabián Quetglas. Tercero, el ex vicegobernador durante la gestión de María Eugenia Vidal y ex titular de la UCR provincial, Daniel Salvador.

Pero, precisamente, el abadismo es sólo uno de los actores. Porque desde Evolución siguen trabajando en la Provincia. Ya tienen una intendenta propia con Lucía Gómez en Gonzáles Cháves, y sus referentes bonaerenses van hilando relaciones para ser un participante de peso en la mesa de decisiones.

Si se habla de intendentes, los asistentes al Foro suelen repetir un lema: “El próximo presidente del Comité tiene que ser uno de nosotros”. Algunos suelen ir por más: “El candidato a gobernador de la UCR en 2027 tiene que ser un intendente”.

En este mapa de disputas, tanto para definir las autoridades del partido a nivel provincial como para empezar a tejer las primeras ideas de las listas del 2025, Manes cobra cada vez más peso. En sus filas sostienen que, por fuera del valor que le quieran dar a su trabajo en la Provincia desde la conducción del Comité, ellos tienen al mejor candidato posible que hoy puede ofrecer la UCR en relación a la imagen y proyección del neurocirujano.

Para quienes no empatizan cien por ciento con Manes, pero le reconocen su llegada en el electorado tras su buena performance en las elecciones legislativas de 2021, aluden a la historicidad de su comportamiento y avistan cuál sería su decisión en caso de no obtener lo que desea en algún cierre: “Juega por afuera”.

Sobre la figura de Salvador, es claro que está participando en actividades y reuniones con dirigentes. De buena relación con Abad, pero que también compartió marchas junto a legisladores manesistas, el ex vicegobernador encarna las características que, para muchos, puede sintetizar una unidad.

La vida del nuevo Foro

En febrero de este años se realizaron las elecciones para las nuevas autoridades del Foro. Se consensuó la continuidad de Maximiliano Suescún de Rauch al frente del órgano extra partidario, pero se configuró una conducción colegiada que amplíe la representatividad del espacio y le de volumen político.

"Autonomía" fue la palabra repetida por aquellos días. Sucede que la presidencia del Foro estaba en manos de Abad a través de Fernández. De esta manera, con la vicepresidencia de Esteban Reino de Balcarce, la secretaria en manos de Martín Randazzo de General La Madrid y el rol de Lucía Gómez y Sofía de Gambier de Pellegrini como tesorera y vice segunda, respectivamente, posibilitó un equilibrio que aún sigue vigente.

El objetivo de los intendentes es lograr reunirse una vez por mes. La expectativa para el próximo encuentro es haber consumado la reunión con Abad.