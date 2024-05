Nahir volvió a estar en boca de todos. La película que lleva su nombre se estrenó el miércoles en la plataforma Amazon, con Valentina Zenere en el protagónico y dirección de Hernán Guerschuny. Con final abierto, con un relato que prescinde del lenguaje judicial y se arma con los recursos de la ficción, la película de 108 minutos muestra a una Nahir Galarza afectada por la presencia de un tío abusador en su cumpleaños de 15, depositaria de altas expectativas de sus padres, una adolescente envuelta en una relación violenta en la que hay moretones, sexo, reproches permanentes y acoso. Una adolescente como tantas, en Gualeguaychú, un pueblo de Entre Ríos conocido por su carnaval. En esta ficción “basada en hechos reales”, el novio no se llama Fernando Pastorizzo, sino que está nombrado como Federico.

Nahir fue condenada por matar a su novio, el 29 de diciembre de 2017, de dos disparos. Ella tenía 19, él 20 años. Desde entonces, está detenida. Fue la mujer más joven que recibió condena a prisión perpetua. En la entrevista que Mariana Fabbiani le hizo en marzo de 2019, en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal de Paraná, Nahir responde que haría “cualquier cosa” por su padre, incluso incriminarse por un delito que no cometió (o perjudicarse para protegerlo, en los términos de la pregunta que le hizo la conductora).

La joven formalizó en enero de 2022 una denuncia contra su padre, con quien hoy no tiene relación. Lo hizo patrocinada por Raquel Hermida Leyenda, cuya imagen aparece fugazmente en la película. Ella es una de las identidades disimuladas. La abogada feminista participó durante un tiempo en la causa, y acompañó a la joven en la denuncia contra Marcelo Galarza como el verdadero autor material del crimen cometido con dos disparos (uno en la espalda, otro en el pecho) en una calle de tierra de Gualeguaychu, con el arma reglamentaria del hombre, oficial de policía.

Hermida no participó en esta ficción. Todo lo contrario, adelantó fuertes críticas en las redes sociales. “Rechazo. Repudio la película de NAHIR GALARZA. Es una ficción que revela una Asociación Ilícita entre Abogados, el padre y un oscuro representante de mujeres. El productor se puso muy nervioso cuando denuncié al padre. No doy notas. No voy a colaborar con la prisión de NAHIR”, escribió en Facebook.

Cada uno de sus posteos terminan con una advertencia: “No doy notas”. Sin embargo, hizo circular un audio que se emitió en Socios del Espectáculo, por Canal 13. “La causa de Nahir está en la Corte (Suprema de Justicia de la Nación), con todas y cada una de mis presentaciones, que en total son cinco, dentro de las cuales se encuentra la denuncia al padre de Nahir, quien fue el que disparó contra Fernando y no lo hizo por un problema de violencia de género, sino que lo hizo porque Fernando sabía cosas, chanchullos, del padre de Nahir. Es una asociación ilícita compuesta por tres abogados y un proxeneta que está cerca de los medios de comunicación. No tengo nada que ver con esta ficción. El día que fui a denunciar al padre de Nahir, llamó a conocidos míos y les dijo cómo podían hacer para pararme. Esta versión no les conviene, yo no tengo nada que ver y no voy a comentar nada más sobre esta triste ficción”, dice Hermida en ese audio.

Hay una escena reveladora. Transcurre en un auto. La madre Nahir, Yamina Kroh, es encarnada por Mónica Antonópulos. Desesperada por ayudar a su hija, le sugiere al padre –interpretado por César Bordón- contactar a una abogada de Buenos Aires que se ofreció a ayudar. “Si esa feminista quiere venir le pego un tiro en la cabeza”, amenaza él. Ella quiere bajarse, pero él traba la puerta. Después de unos segundos, la deja ir.

Es que Nahir fue la figura utilizada contra el feminismo durante meses en medios de comunicación y redes sociales. Su cara se erigió como la excepción que desmentía la regla. Era ella, la “asesina”, utilizada para demostrar que los femicidios no existen, que se trata de un invento porque ellas también pueden matar, a sangre fría. Nahir fue la cara utilizada para una venganza machista. Cuando mata una mujer, no hay emoción violenta, ni circunstancias atenuantes, ni antecedentes de maltratos que valgan. Al lema "Ni Una Menos", se contrapuso el "Ni Uno Menos".

En las presentaciones de Hermida Leyenda ante la Corte Suprema de Justicia, el pedido de una revisión de la causa con perspectiva de género es crucial. Nahir Galarza cumplió 25 años el 11 de septiembre pasado, y recién podrá solicitar la libertad condicional a los 54 años.

La condena a prisión perpetua se dictó el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, en una causa tramitada con rapidez, y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia. El tribunal de Alzada desestimó que existiera violencia de género, porque no se pudo acreditar que fuera física, y rechazó la existencia de asimetría de poder. Descartaron que la muerte hubiera sido accidental en base a la interpretación de la prueba material y las actitudes de la condenada.

En marzo de 2020, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, ratificó la condena, y un mes después rechazó el pedido de excarcelación. La defensa recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para pedir un nuevo juicio, alegando la arbitrariedad del primero. En octubre pasado, el dictamen del Procurador General Ricardo Casal aconsejó rechazar el recurso.

Con esta ficción, Nahir volvió a los medios. En los últimos días, hubo notas y debates televisivos sobre los derechos que cobró para que se hiciera la película, a qué se destinó ese dinero, si hubo algún pago para la familia de la víctima.

En las redes sociales, incluso, se llegó a cuestionar que hubiera escenas de sexo con la víctima, que no puede defenderse. Con ese argumento, la mayor parte de las películas basadas en hechos reales no podrían contener escenas de sexo. La hoguera machista sigue quemando a Nahir.

Más allá de las pruebas que sustentan la sentencia, y la pertinencia de la sanción penal, hay un regodeo en señalarla como asesina. “Creo que si no hubiera pasado lo que pasó, yo estaría del otro lado. Con la diferencia de que el caso de no hubiera tenido repercusión, hubiera sido un nombre más en los carteles de Ni Una Menos”, dijo Nahir en la única entrevista por televisión.