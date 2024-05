"Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle". La desafortunada frase pertenece nada más y nada menos que al presidente Javier Milei. El mandatario formuló esas declaraciones de manera intempestiva ante la pregunta de un periodista, a la salida de una exposición en La Rural.

El mandatario asistió este viernes al cierre de la edición 81° de la Exposición Angus de Otoño Indoor convocada por la Asociación Argentina de Angus (AAA) que se desarrolló en el predio de Palermo. Durante el evento, tomó un micrófono y aseguró que la idea de su gestión es "eliminar el Impuesto País" para después quitar las retenciones con el objetivo de que "el campo sea libre".

Luego de esa promesa al sector agropecuario, al finalizar las actividades -entre las que incluyó un recorrido por los boxes donde se encuentran los animales de la raza Angus que llegaron para competir en la exposición- Milei se retiró no sin antes responder de manera insólita a una consulta de la prensa.

"¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones?", fue la pregunta del cronista, ante una multitud y los custodios que lo rodeaban a la salida de La Rural. "Sí, se están repartiendo, lo que pasa que hay gente que curra, que está perdiendo su curro", contestó.

"La gente no llega a fin de mes presidente", repreguntó el mismo movilero. Y allí fue cuando, como de costumbre, desbarrancó: "Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle y eso es falso". "Y bueno, si (la gente) no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto", reiteró de manera tajante demostrando una vez más su insensibilidad social en el marco de su severo ajuste.

La promesa de Milei al campo

"Primero vamos a eliminar el impuesto PAIS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre", prometió el presidente en la Expo Angus de Otoño.

La promesa de terminar con el Impuesto PAÍS -que el Gobierno aumentó en los primeros días de gestión- y quitar la retenciones -que el primer borrador de la Ley Ómnibus incrementaba para todas los sectores del agro- no tiene fecha; como ocurre con el cepo cambiario, que Milei se encarga de posponer en cada entrevista hasta que "se termine de sanear el Banco Central y toda la cuestión monetaria".

Milei reconoció este viernes en La Rural sus "promesas de campaña", algo que las entidades agropecuarias y las empresas del sector vienen recordándole a sus funcionarios. "Estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo, pero créanme que vamos a ser libres y vamos a salir adelante. El campo va a tener un rol fundamental", aseguró ante un público receptivo a las críticas a los gobiernos peronistas.

Seguí leyendo: