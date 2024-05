El rector Emérito de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, afirmó hoy que hay "expectativa" en cuanto a la decisión del gobierno de Javier Milei de reparar el presupuesto a las universidades nacionales, luego de haberle aumentado la partida un 270% con respecto al año 2023 a la UBA, lo que generó descontento en las demás casas de estudio del país y sus rectores.



En diálogo con la 750, Villanueva explicó que "la problemática del financiamiento de las universidades hay que dividirla en dos partes: la primera es el tema salarial de docentes y no docentes. Y lo otro es el tema estrictamente de funcionamiento".

"Como todo el mundo sabe, los salarios de todo el sector público son paupérrimos hoy y las universidades no están exentas de esto. Por eso hay unas grandes acciones del movimiento obrero tanto docentes como no docentes para tratar de revertir esa situación. Todavía no se ha podido lograr nada", sostuvo.

En este sentido, señaló que "los sueldos en las universidades constituyen el 80%, 90% y hasta a veces un poquito más del conjunto del presupuesto" y que "los rectores están preocupados por la parte del funcionamiento, que es el 15%, 5%del presupuesto universitario, que son los gastos, ya sea tema de seguridad, luz, gas, mantenimiento".



Ante esta situación, el decano criticó la decisión del Gobiero de aumentar el presupuesto a la UBA.

"La maniobra del gobierno de darle presupuesto a solo una universidad, hace que haya una mayor unión, del CIN, de todos los rectores para lograr corregirlo", remarcó.

No obstante, luego que la Cámara de Diputados discutió la semana pasada declarar la emergencia presupuestaria y actualizar automáticamente las partidas de financiamiento para las universidades nacionales públicas de todo el país, desde el Gobierno plantearon que este lunes avanzará en solucionar este tema.

"El gobierno prometió que mañana va a avanzar en ese tema. Hay una gran desconfianza por parte de los rectores. La situación aún es de expectativa", cerró el académico.