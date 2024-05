Estudiantes se complicó la vida este miércoles por la noche al caer 4 a 3 ante Huachipato en La Plata, en un partido de locos que le valió la eliminación en la Copa Libertadores. No sólo eso sino que el equipo de Eduardo Domínguez también empeoró sus chances de finalizar tercero en la zona y pasar a la Sudamericana.

El Pincha quedó último en el Grupo C con 4 puntos pero todavía debe un partido ante Gremio, postergado por las inundanciones que azotaron Porto Alegre. Debido a este temporal, el elenco brasileño no jugaba desde fines de abril y recién volvió a la acción este miércoles, goleando 4 a 0 a The Strongest en Curitiba.

Así las cosas, la zona quedó con The Strongest (10 puntos y sus seis partidos jugados), Huachipato (8 y una fecha por jugar), Gremio (6 y dos partidos pendientes) y el Pincha (4 y un postergado). El martes 4 de junio Huachipato estará recibiendo a Gremio mientras que el sábado 8 Estudiantes irá a Brasil. El Pincha necesita que Gremio no gane en Chile para llegar al choque final con chances de terminar tercero.

En cuanto a lo sucedido en Uno, Estudiantes tenía la posibilidad de acomodarse en la tabla con un triunfo y todo parecía ir en esa dirección cuando Javier Correa abrió la cuenta a los 12 minutos. Pero el destino le tenía preparada una trampa, sobre todo defensiva. Huachipato tuvo libertades constantes para llegar al arco de Mansilla y no las desaprovechó: tres de las cuatro definiciones chilenas fueron prácticamente desde el punto penal para pesar del uno. La restante, un desafortunado gol en contra de Zaid Romero (1-2) cuando se terminaba el primer tiempo.



Con la diferencia de jerarquía entre planteles, el aroma a remontada estudiantil estuvo siempre presente. Y bastante cerca de realizarse por cierto, ya que Estudiantes logró poner el 2-2 a los 49 otra vez con un cabezazo Correa y el 3-3 a los 63 con una llegada de Ascacíbar. Pero ahí se le terminó la nafta al elenco local que, para colmo, pagó carísima una contra a los 94 que terminó en el cuarto gol chileno

Enamorado de la épica, Estudiantes se volcó completamente en ataque durante los últimos minutos y se olvidó por completo de la tabla de posiciones. Es que un empate lo hubiese dejado con chances, aunque mínimas, de pasar a octavos.