"Golpe de Estado." Así llamó Patricia Bullrich al vaciamiento de la cúpula del PRO bonaerense que ordenó Mauricio Macri para forzar la renuncia de una aliada de la ministra de Seguridad y favorecer el ascenso de Cristian Ritondo como nuevo presidente del PRO provincial. Bullrich hizo como que no sabía que el expresidente estaba detrás de la jugada y optó por atacar a Ritondo. El jefe de la bancada PRO le devolvió una ironía: "Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de Estado". Y le advirtió que las renuncias y el pedido de elecciones internas estaban todas dentro de la ley. Fueron los últimos coletazos de la primera batalla entre Bullrich y Macri. Por ahora, la actual presidenta del PRO bonaerense, Daniela Reich, no piensa renunciar ni llamar a elecciones.



"Lo que pasó en el PRO de la Provincia de Buenos Aires se llama golpe de Estado", arremetió la ministra de Seguridad, furiosa por la estrategia que Macri consensuó en un encuentro en sus oficinas en Vicente López: renunciaron 25 de los 33 dirigentes de la conducción del PRO bonaerense para forzar a su presidenta a llamar a elecciones internas. "No lo sé", dijo cuando le preguntaron por el involucramiento del exPresidente."Creo que Ritondo estuvo involucrado", afirmó.

El descabezamiento del PRO bonaerense fue una represalia por un encuentro que Bullrich y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, tuvieron con el armador bonaerense de Karina Milei, Santiago Pareja. A la cabeza de la movida macrista, está Ritondo, quien cruzó a Bullrich por pensar que "el PRO ya fue" y le aconsejó que si cree eso, se afilie a La Libertad Avanza.

Ritondo también intimó a Reich a dejar la conducción del partido. El jefe de la bancada en Diputados se siente confiado de ganar las internas: ya cerró acuerdos con prácticamente todos los sectores.

Yo soy el PRO



En respuesta a la avanzada, Bullrich dinamitó los bloques de Diputados y Senadores del PRO en el Congreso bonaerense. Formaron nuevos bloques llamados "PRO Libertad". Cinco diputados y una senadora dejaron el bloque que responde a Macri. Bullrich, de paso, se defendió de las acusaciones. "La consideración que se hace sobre la participación que yo tengo en el Gobierno... parece como algo incómodo. Incómodo por qué. Si el PRO vota las leyes, si el PRO tiene funcionarios en distintos lugares", remarcó.

-- Ritondo dijo que no es institucional del PRO -le recordaron en un reportaje televisivo.



-- ¿Qué es el PRO? ¿Yo no soy el PRO? ¿Hay alguien más PRO que yo? ¿Dónde está el PRO? ¿Hubo alguna asamblea y en algún lugar se decidió que el PRO apoye a Milei? ¿Macri no apoyó igual? Eso no tuvo institucionalidad. Ahora tenemos que ser coherentes con esto y no movernos un milímetro.



Bullrich hizo de cuenta que no había estado detrás de la creación del bloque PRO Libertad y dijo sobre el comunicado: "Está bueno. No lo había leido". En ese texto, le dedicaban varios dardos afilados a Macri, lo acusaban de especular y de no definirse por Milei. "Poner en crisis el PRO porque compartí un acto con un dirigente de La Libertad Avanza. ¡Si comparto un gabinete! No discutamos boludeces", concluyó Bullrich.

Lo cierto es que el sector de Bullrich por ahora no van a llamar a elecciones. Reich, que es la presidenta, está analizando qué hacer. El problema que tiene es que se quedó con menos de un tercio del Consejo bonaerense, y sin eso no pueden sesionar. Eso configura el escenario de "acefalía", pero hay distintas interpretaciones sobre lo que debe pasar a continuación, porque la carta orgánica del PRO no contempla todas las situaciones.



Ritondo atiende



"Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de Estado", la toreó Ritondo vía Twitter.

"En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año", le aclaró. "Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal. Dentro de la ley, todo", le marcó. E insistió con que el sector que rompe ya no es más PRO.



Luego, en un reportaje radial, amplió esta idea: "Son aquellos que creen que el partido, la creación, el tiempo del PRO ya fue, como dicen algunos. Bueno, la gran mayoría creemos que tenemos que recuperar nuestra identidad, nuestra fortaleza, hacer nuestra autocrítica puertas adentro de por qué salimos terceros, y recrear esa mística que supimos tener en la sociedad y representar a la sociedad", indicó RItondo.



A las críticas, se le sumó el exintendente Martin Yeza, quien también cuestionó a los que rompieron: "Un grupo de legisladores entraron por el PRO y teniendo cargos formales en el PRO dicen que son del PRO pero que se van del PRO. Hagan lo que quieran, tal como hicieron hasta ahora, que un grupo de ´giles´ nos vamos a dedicar a reconstruir lo que ustedes los ´vivos´ destruyeron".

La buena onda no es lo que prima en el PRO bonaerense por estos días.