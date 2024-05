Con la goleada ante Potosí, Boca avanzó a los 16vos de final de la Copa Sudamericana, pero no pudo quedarse con el primer lugar de la zona y deberá jugar una fase adicional, a diferencia de Fortaleza, que como líder del grupo pasó directo a los octavos de final. El problema para el conjunto de Diego Martínez es que ese cruce, previsto para las semanas del 17 y 24 de julio, coincidirá con la disputa de los Juegos Olímpicos con una Selección Sub 23 que puede contar con varios jugadores xeneizes.

En principio, Boca podría perder para esos dos partidos a Cristian Medina y Ezequiel Fernández, dos hombres que ya participaron del ciclo de Javier Mascherano en Preolímpico de principio de año en Venezuela. Y a ellos se les puede sumar Kevin Zenón, que entró en el radar del entrenador a partir de su fulgurante aparición en Boca durante la Copa de la Liga. Para colmó, Pol Fernández sumo su tercera amarilla frente a Potosí, por lo que no estará para el encuentro de ida. De esa manera, Martínez no tendría a ninguno de los cuatro integrantes de su mediocampo ideal, aunque habrá que esperar la citación de Mascherano, que en principio no quería quitarle más de dos jugadores a ningún equipo.

Más allá de los problemas que le puede generar la convocatoria de algunas piezas claves de su equipo, Martínez dejó en claro que aceptará todas las citaciones. "La Selección está por encima de todo", respondió el DT para despejar cualquier duda. "Creo que cualquier futbolista desea vestir la camiseta de su Selección. Pero también nosotros nos jugamos un montón de cosas importantes. Como estén dadas las condiciones vamos a afrontarlas. Vamos a competir con el rival que nos toque y con el equipo como se desarrolle en ese momento. Y lo que suceda va a ser lo mejor. Será el mejor escenario que podamos tener y vamos a tratar de pasar de fase", avisó el entrenador xeneize, sin quejarse ante la posibilidad de no contar con varios futbolistas fundamentales para su esquema.