Rafael Klejzer, referente de La Dignidad y la UTEP, cuestionó por la 750 la salida de Pablo de la Torre del ministerio de Capital Humano en medio del escándalo por la falta de entrega de alimentos acopiados en depósitos en medio de la crisis social, y le reclamó la renuncia a la ministra Sandra Pettovello.



Aunque cuestionó la gestión del ahora extitular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que fue apartado del cargo el jueves por la tarde mientras escalaban las críticas y reclamos por el reparto de las cinco mil toneladas de alimentos halladas en dos depósitos sin distribuir y con fechas de vencimiento próximas, Klejzer aseguró que la máxima responsabilidad la tiene la ministra, respaldada por Javier Milei a capa y espada. Según dijo el dirigente social, Pettovello "odia" a los pobres.

“Quedó clara la mentira del Gobierno. Desde el principio dijimos que había mercadería en los galpones. Son mentiras que van construyendo. Por supuesto que el ejército de propaladoras oficialista va planteando que en realidad los responsables de la pobreza son los pobres. Y se les va cayendo la careta”, sentenció.



Además, adelantí que “se les va a caer también la careta de la denuncia con Belliboni y otras organizaciones porque ahí no hay nada, están inventando todo". "¿Por qué? Porque necesitan descabezar las organizaciones sociales. Ahora, no solamente son malas personas, también son ineptos”, sintetizó.

“Llevaron al extremo todo cuando les decíamos que entreguen la mercadería. Y el fusible de Pablo de la Torre. Lo usaron porque es Pettovello la que se tiene que ir. El objetivo nuestro es que repartan el alimento y después discutimos cómo paramos el ajuste terrible de este Gobierno”, añadió.

Porque, para el referente social, aún repartiendo 20 millones de kilos de alimentos y no se va a resolver el problema del hambre. “Acá se juegan otras cosas: si el centro de la acción es el hombre o el mercado. Los tipos eligieron el mercado. La sensación no es de victoria”, precisó.

Finalmente, al hablar sobre la decisión del Gobierno de que sea el Ejército quien reparta los alimentos próximos a vencer, dijo indignado “Todo lo que tiene que ver con lo social termina o en el Ejército o en la policía de Bullrich. Es una constante. Ahora nos enteramos que puede ser que los militares reparten la comida”.

“No está mal, pero siempre y cuando se declare que hay una emergencia. Hay una planificación de la miseria muy importante en ese país. La gente no tiene para comer. Y no hay perspectiva. Y ellos no reparten (los alimentos) a las clases social que odian, que son los pobres. Esa es la foto. Después que vengan los Majul de la vida y lo pinten como quieran”, finalizó.