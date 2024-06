En la previa de la Regional Buenos Aires de Red Bull Batalla, Parker se define: "Soy un vocero del under". Así lo siente el rapero que con 19 años participó el año pasado de la última Nacional de Red Bull, a la que había accedido después de ganarle a Nacho en la Regional en una batalla que, según él, fue la mejor de su vida.

"Solté toda mi energía, fui a hacer lo que más me gustaba y me salió perfecto. Me vuela el bocho saber que hice algo que es muy complicado de conseguir hasta para mí, que me dedico a esto", se entusiasma el MC de San Miguel, que había llegado a mostrar algo de lo que se le veía hacer en competencias como El Eje de la Rima.

En el momento exacto en el que el jurado le dio por ganado el cruce con Nacho, su vida cambió: "Siento que necesitamos demostrarle a la gente que habla mucho que los nuevos también tenemos el nivel. Con esa batalla creo que pude exponer lo que somos, lo que es el under". Aquella Regional 2023 tuvo freestylers de renombre como Klan, G Sony, Wolf (que sería campeón) o Dozer.

En la Regional de este sábado 1º en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, desde las 18, con transmisión de los canales habituales de Red Bull), tampoco van a escasear las figuras de peso: Stuart, nuevamente Wolf, y Tiago PZK, en su vuelta a las competencias. Eso, sumado a exponentes de una nueva generación que siempre buscan pelear arriba, como Ritter, G5 o CTZ.

"Son todos muy buenos y pueden hacer que yo dé lo mejor de mí. Me gustaría cruzarme a Tiago, a CTZ o a Exe ya avanzada la competencia, como para tener una batalla un poco más suelta y demostrar lo que es el estilo nuestro", revela. "Este año va a estar más difícil, pero porque se le dio mucho más interés al under y hay gente con mucha hambre, a la que va a ser difícil ganarle."

¿Creés que el under va a poder imponer su propia narrativa en ese contexto?

A la Regional la veo como muy "del under para el under". Mucha gente del under va a verla. El año pasado miraba para los cuatro costados y conocía a todos, a diferencia de lo que es una Nacional. Y creo que eso juega muy a favor nuestro, en esta narrativa de tener "más hambre y sueños por cumplir". Quizá los que están hace mucho, como ya no van demasiado a la plaza ni nada, no entienden del todo cómo se juega ahora. Si los chicos, los debutantes -entre los que me incluyo por más que haya estado el año pasado-, lo sabemos usar bien, nos puede llegar a funcionar un montón, y se puede ir un nombre muy pesado de estos que son vieja escuela.

¿Qué se respira en el under actualmente?

Hay muchos estilos distintos. A diferencia de lo que pasaba otros años, se ve más diversidad de la que hay en la élite. El under está en un muy buen momento, lo único que le falta son cámaras como para que la gente esté atenta a lo que está pasando en la plaza. Lo que no me gusta mucho es que creo que se perdió esa competitividad de querer llegar a algún lado, siento que hay muy poca gente que apunte a llegar a la élite. Ahora la gente va a expresarse, más que nada. Además, muchos creen que estar en la élite limita tu creatividad. Se marcó en el último tiempo una guerra entre lo deportivo y lo artístico que hizo que se partiera mucho la mentalidad, cuando antes era algo que funcionaba bien todo junto.

¿Cómo cambió tu vida después de haber participado de una Nacional?

Siento que mi mentalidad cambió un montón. Gané experiencia y tomé consejos de gente que está hace mucho, como Klan o Wolf. Estábamos comiendo, de la nada empezamos a charlar, y después fue dejarlos hablar porque son maestros. Y por más que quizás nosotros hoy vemos la competitividad diferente, ésa gente es pilar de la Argentina. Y yo tomo todo, que me digan algo es muy grande para mí. Con Klan tengo una amistad, él me ayudó mucho. Cuando terminó la Nacional me fui a camarines, él vino al toque y me dijo que me quedara tranqui, que no les pusiera fecha a mis sueños.

¿El discurso de los freestylers se está volviendo endogámico?

Pasa mucho eso. Quizás del under para el under está bien. Por ejemplo, si voy contra Roma y le hablo de su mejor amigo, entre nosotros nos vamos a entender, pero quizás la gente que pasa por ahí no va a captar de lo que estamos hablando, y no es muy atractivo ver cómo dos se bardean por cuestiones privadas, no llama la atención. Siento que lo que puede llegar a pasar mañana en la Regional es que nos saquemos ese chip y podamos hablar del contexto de cada batalla. Lo otro no atrae a la gente nueva, y lo que más necesitamos ahora es público nuevo.

¿Por qué pensás que abunda ese tipo de rimas y cada vez es menor el contenido que tiene que ver con lo que pasa en la calle?

Siento que mucha gente tiene miedo de dar una opinión sobre un tema, algo que se entiende por el contexto en el que estamos, y que después la salga a bardear un montón de personas. El rapero siempre se hizo por decir qué es lo que siente, qué está pasando y dar su opinión sin pensar en qué te van a contestar. Sé que hay cosas que se pueden sacar de contexto, pero a mí no me interesa mucho lo que me pueda llegar a decir la gente. Mientras yo esté contento con lo que diga, lo voy a seguir haciendo. Tengo la mentalidad competitivamente muy abierta en ese sentido.

¿Qué es el rap para vos?

Un montón de cosas. Siento que es una solución para muchos problemas que tengo en mi vida. Es el mejor antibiótico, el que te cura todos los males. Hacerlo y escucharlo me salvó, me dio un propósito en la vida, algo que quizás iba a tener que buscar por mucho tiempo. Apareció de la nada, así como es el freestyle.

En el jurado van a estar Juancín, muy ligado al movimiento under; Tata, un histórico de tu preferencia , y Daro Dos Santos, referente de San Miguel y creador de El Eje de la Rima. Todo parece tener que ver con vos…

Es re loco, porque Daro, aparte de ser el creador del Eje, que es el evento que yo represento, fue el primero en decirme "Vamos a viajar, vamos a hacer esto y lo otro" cuando arranqué a competir allá por 2020 y no me conocía nadie. Siento que tengo que hacer lo que a mí me gusta, porque sé que el jurado no va a estar pensando en otra cosa. Haciendo lo que yo sé hacer y haciendo las cosas bien, solamente voy a depender de mí. Y por eso me siento bastante seguro.

Parker en la previa de la Nacional 2023 | Gentileza Red Bull Batalla





