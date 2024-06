El escándalo por los alimentos que la ministra Sandra Pettovello tiene amarrocados en los depósitos de Capital Humano suma un nuevo capítulo: el juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento del depósito de alimentos que el Ministerio tiene en Villa Martelli. El viernes hubo allanamientos en el depósito de Tafí Viejo.



Según la orden del magistrado, la Policía debe poder constatar el listado de productos enviado por el Ministerio de Capital Humano “en cuanto al tipo de producto, marca, lote y cantidad de alimentos y sus respectivas fechas de ingreso y vencimiento”. Asimismo, se tiene que poder identificar si esos alimentos tenían algún destino, que “se aporten los remitos o cualquier otro documento identificatorio” y que “se aporte la información respecto a toda otra mercadería que se encuentre allí”.

“Déjense de joder con mentiras, comunicados y soberbia. Presenten un plan de distribución. Restituyan los programas de alimentos”, dijo Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y denunciante en la causa, luego de que se conociera la orden del juez

Este viernes, Casanello le informó a la Cámara Federal que el Ministerio de Capital Humano incumplió su orden de presentar "un plan de distribución" de los 5,9 millones de kilos de productos que están "almacenados" en los galpones de Villa Martelli y Tucumán "en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino", según precisa la notificación. El magistrado le había dado un plazo de 72 horas, que se vencieron ayer viernes por la mañana.

La única documentación presentada es la que contiene el listado de toda la mercadería, su fecha de adquisición y de vencimiento, lo que reveló la existencia de 339.867 kilos de leche en polvo que vencen en julio, además de 40 kilos de arroz con hortalizas vencidos en febrero, entre otras cosas.

Pettovello -que lleva sus seis meses de gestión sin entregar alimentos- había anunciado en un comunicado que "se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente". Pero, señaló Casanello, hasta el momento no sucedió.



La orden de allanamiento de Casanello

Allanamiento en Tafí Viejo

En Tucumán, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el allanamiento del galpón de Capital Humano que se encuentra en Tafí Viejo a pedido del fiscal federal Agustín Chit, quien intervino tras una denuncia interpuesta por referentes de organismos sociales.

Según se determinó, no habría mercadería vencida, pero sí hay leche en polvo con fecha de caducidad en septiembre.

"No encontraron nada vencido, menos aún mercadería en mal estado de conservación. Saludos a todos. Fin", se ufanó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes.

El respaldo a la ministra

A pesar del escándalo y de los pedidos de renuncia, el Gobierno salió a hacer una defensa cerrada de Pettovello. El viernes, Adorni aseguró que la ministra es “una número uno” e insistió en que los alimentos de los depósitos eran para casos de emergencia.

El oficialismo modificó durante toda la semana su libreto de justificaciones. Tras la revelación de que había cinco mil toneladas de comida sin repartir, primero argumentaron que eran utilizadas para "catástrofes", luego hablaron de "comedores truchos" y, finalmente, reconocieron las irregularidades y admitieron que, mientras la crisis social se agudiza, estaban por vencerse miles de kilos de harina, leche en polvo y arroz.

Ahora, el Gobierno apunta contra el kirchnerismo y los movimientos sociales. El exministro del Interior reconvertido en jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "una parte de la oposición política, sobre todo los kirchneristas y los movimientos sociales” quieren que Pettovello se vaya porque el Ministerio “es un botín para el que quiere utilizarlo con fines electorales".

Asimismo, aseguró que la titular de Capital Humano “no tenía esa información” sobre las casi seis toneladas de alimentos que están echándose a perder luego de que ella misma frenara la entrega para auditar comedores. "Es un hecho inadvertido para la ministra”, la defendió Francos.

Incluso Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez y Familia que Pettovello hizo renunciar por el escándalo para después denunciarlo por corrupción, salió a acusar al “kirchnerismo infiltrado” en el Gobierno.

“Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”, tuiteó.