El Ministerio de Salud Pública de la provincia informó que se registraron 824 casos de dengue en la provincia, además de una defunción más, y cuatro nuevos casos de chicunguña.

Con esta cantidad ya se acumulan 25.136 casos de dengue en Salta desde que comenzó este año.



Los departamentos con más de mil casos son: Capital, con 14.103; Metán, con 3.713; Anta, con 2.770, y Rosario de la Frontera, donde se registraron 1.897. Los departamentos con menos de 10 casos son Iruya. con 9; Cachi, con 6 y La Poma, con 1.

La cantidad de contagios llamó la atención dado que hace más de dos semanas que se inició el frío en la provincia. “Son casos que cuyos síntomas se iniciaron entre el 1 y el 3 de mayo”, respondió ante la inquietud el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, al ser consultado por Salta/12. “Tuvimos probable transmisión hasta el 18 de mayo”, afirmó.

Los registros surgen de reevaluaciones de casos o notificaciones que por distintas razones estaban demoradas. Sin embargo, García Campos especificó que, por las detecciones oficiales, no se registran casos de contagio durante los últimos diez días. Esto, dijo, implica que “no hay transmisión o casos activos”, por ahora.

Sin embargo, aclaró que no se puede hablar del corte de circulación, dado que esto solo puede ser afirmado cuando transcurrieron 15 días sin que se registren casos. "Hasta que no veamos hasta tres períodos de incubación, o sea 45 días, sin ningún caso de dengue, no vamos a poder hablar de la interrupción de la transmisión", añadió.

“La vigilancia intensificada va a durar hasta el 30 de junio”, advirtió García Campos ante la realidad que se vivió particularmente este año por la gran cantidad de casos de dengue. El funcionario indicó que en Salta, salvo en el período entre 2003 y 2004, todos los años hubo “interrupción de la transmisión” del vector. García Campos añadió que se ve “complicada” la evolución del dengue en la provincia.

Tres niños fallecidos por dengue

La cartera de Salud detalló que durante la última semana se notificó una defunción más por esta arbovirosis, con la que llega a 31 la cantidad de decesos desde que se inició el año. El rango etario de los fallecidos es el siguiente: 3 decesos en infancias de hasta 9; 15 decesos en el grupo etario de 20 a 49 años; 5 en personas de entre 50 y 69 años, y 9 entre los que tienen más de 70 años. El grupo etario entre 10 y 19 no registró ningún deceso por dengue en la provincia.



Por otro lado, desde el inicio de 2024, hubo 311 nuevos casos de chicunguña en Salta.

El mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, la fiebre zika y la fiebre chincunguña deja sus huevos, latentes, en los envases, neumáticos, tapitas, en cualquier recipiente. Por este motivo es prioritario sostener las acciones preventivas también durante los meses fríos del año, porque aunque ahora no se vea, el mosquito volando, sus larvas y huevos están activos.

La medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Los cuales deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitarse que acumulen agua, dándoles vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).

También es importante prevenir la picadura del mosquito colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas. Usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas. Usando mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre. Utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios.