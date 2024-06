La diputada provincial Gladys Paredes (del bloque Más Salta, aliado del oficialismo provincial) cuestionó ayer la actuación de la fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil), que en la provincia fue contratada en 2013 para atender casos de desnutrición infantil en el norte salteño, sobre todo en las comunidades indígenas.

"En el norte no vimos ningún resultado positivo", afirmó la legisladora que también es médica pediatria y desde 2018 viene denunciando malas prácticas de esta fundación y exigiendo que el gobierno de Salta informe cuánto se le pagó a esta fundación desde 2013, cuando se firmó un convenio con la fundación del médico oscurantista Abel Albino.

Paredes cerró anoche una sesión en la Cámara Baja salteña que una vez más estuvo signada por los intercambios entre el oficialismo que responde al gobernador Gustavo Saénz y la oposición en la provincia, sobre todo el bloque de Ahora Patria, que se referencia con La Libertad Avanza.

La legisladora recordó que Salta tiene su historia en cuanto a infancias desnutridas, particularmente en las comunidades indígenas que habitan en el norte salteño. Trajo a la memoria, asimismo, que en 2018 empezó a mostrar con cifras lo que sucedía en la provincia con el Ministerio de la Primera Infancia, creado en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, y los acuerdos que firmó con la fundación Conin.

Paredes informó en su momento que la provincia había destinado “muchísimo dinero” a Conin, sin que se hubieran apreciado resultados positivos en la población infantil que era supuestamente la beneficiaria de las acciones de esta organización. Al contrario, dijo Paredes, en su momento denunció que la fundación había incurrido en malas prácticas, como la que ocurrió en Puesto Alcoba, en zona de la comunidad wichí Pacará.

Un equipo del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, venía aplicando en Pacará un programa nacional que promovía información sobre métodos anticonceptivos de modo que las mujeres podían decidir si querían aplicar un plan de control de natalidad y con qué medios lo iban a hacer. Por la rotura de un vehículo el equipo de salud pública dejó de asistir por dos meses y cuando retornó se dio con que "las mujeres al cabo de dos meses habían dejado la medicación por indicación de esta fundación, porque estaba en contra de la asistencia de planificación familiar para las mujeres”.

Por otro lado, Paredes recordó que también denunció que la fundación no usaba las tablas de control de peso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino unas propias, y sobre esa base que no era certera, "vendían al mundo" un porcentaje de niñas y niños desnutridos que no era la real.

"Una situación grave"

Con este repaso la legisladora cuestionó la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de tercerizar la entrega de alimentos a través de Albino, del que dijo que "va a repartir alimentos sin ningún tipo de criterio sanitario”.

“La desnutrición se da no solo por falta de olla, sino también por la calidad de los alimentos", añadió Paredes antes de afirmar que la crisis económica y social que asuela a todo el país, también está afectando a las personas que habitan en el norte de Salta. Dijo que como es su costumbre de médica sanitarista, hace estadísticas en sus visitas de asistencia en las comunidades y barrios de su departamento, y estos datos indican que hay una "situación grave".

La desnutrición existió siempre “pero ahora está agudizada porque hay familias que no compran carne”, aseguró. Esto se nota en las carnicerías de Tartagal, “muchas están vacías, porque a la gente no le alcanza”. Esto “es producto de la falta de políticas públicas del gobierno nacional”, señaló.

Y apuntó contra Javier Milei por la crueldad de sus medidas. Dijo que como médica observa que la conducta del Presidente "sinceramente raya en la patología psiquiátrica” porque “evidentemente si vos tomás decisiones que hacen daño a la gente y encima gozás del daño”, lo que se nota en sus expresiones, su risa, y todo lo demás, eso “tiene un nombre de patología psiquiátrica”.

Además de la falta de politicas públicas que provocan que no haya alimentos para amplios sectores de la población, la falta de medicamentos para el cáncer “se agudizó a partir del mes de diciembre” y "esto raya ya en el homicidio”. “Hay un responsable que se llama gobierno nacional”, agregó la legisladora.