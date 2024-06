Felicitas Alvite, la joven acusada de chocar y matar a Rubén Walter Armand, acudió a la audiencia que pidió la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, y según los testigos del encuentro, “se la pasó llorando” y “pidió perdón” a la familia de la víctima. Sin embargo, el hermano del motociclista, Milton Armand, consideró que “lloraba por ella, no por mi hermano”.

"Mi madre también está medicada y tiene que ir todos los días al cementerio", espetó el joven en una rueda de prensa entre sus familiares, que son asistidos por el estudio jurídico de Fernando Burlando y por Fabían y Facundo Améndola. “Se está dando cuenta de lo que hizo y el llanto es por eso, los nervios también, porque es obvio uno la mira de ahí, es así”, consignó.

Asimismo, explicó que no escuchó una disculpa de Alvite a su familia. "Capaz que eso lo habrá dicho, pero a nosotros no, no se nos acercó. La mayor disculpa es que se cumpla una condena. Nosotros queremos justicia para que mi hermano descanse en paz, y que mi familia pueda tener un poco de tranquilidad", aseguró.

Tras el encuentro, la jueza definirá próximamente si continuará detenida en prisión preventiva, como pide el fiscal a cargo de la investigación, Fernando Padovan, o si se le otorga la libertad "por falta de mérito", según solicitó la defensa.

Otra de las cuestiones que se obtuvo de la audiencia, según pudo saber el medio 0221, es que la defensa de la detenida recusó al fiscal Padovan y lo denunció ante la Procuración General bonaerense al explicar que “no cuenta con las credenciales técnicas adecuadas para ejercer el cargo”.



La joven, detenida desde el 2 de mayo. Los abogados de la acusada --que el 16 de mayo pasado, cuando ya estaba presa, cumplió 21 años--, indicaron que "sufre enormemente por las consecuencias de sus actos". Los informes médicos así lo acreditarían. Sin embargo, consideraron que "no puede un hecho luctuoso convertirse en una injusticia mayúscula al aplicar un artículo del Código Penal por otro”.



Cómo ocurrió el choque fatal

La noche del 12 de abril, Alvite se encontraba manejando un VW Gol Trend a gran velocidad por las calles del centro de La Plata y, a una velocidad excedida, se pasó de largo un semáforo rojo de la esquina de 13 y 532, por la que venía un motociclista identificado como Rubén Walter Armand, que estaba cruzando bien. A raíz del impacto, el hombre de 36 años murió.

El caso tomó relevancia en los medios no solo por el registro de una cámara de seguridad de la Municipalidad platense, que muestra el momento del siniestro, sino por las declaraciones polémicas que había hecho la joven en un video subido a sus redes sociales.

En el video, en TikTok, Alvite hacía una comparación con el personaje de la película Rápidos y Furiosos, "Toretto", interpretado por Vin Diesel. Allí, la detenida bromeaba: "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la 'Toretto'".



La hipótesis del fiscal de la causa, Fernando Padován, es que “La Toretto” estaba corriendo una "picada" con su amiga, y que aquella situación terminó con la muerte de Armand.

La acusada negó en sus declaraciones haber planeado una carrera con Velázquez, que manejaba un Peugeot 208. En cambio, sostuvo que estaba siguiéndola para volver a la localidad bonaerense de City Bell, ya que no conocía el camino de retorno desde La Plata.

Velázquez respaldó en su declaración la versión de Alvite. Sin embargo, el fiscal descree de sus palabras, ya que sospecha que intentó contactarse con uno de los testigos clave para interferir en su declaración. Es por esto que la acusa de entorpecer la investigación y había pedido su detención, aunque no fue concedido por el juez.

Las declaraciones de "La Toretto"

Al momento de declarar ante la Justicia, Alvite indicó que "en ningún momento" había visto pasar al motociclista cuando cruzaba ilegalmente la esquina de 13 y 532. "Cuando ví la moto ya la tenía arriba mío (...) No sé de dónde salió", aseguró.

"Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba. (...) No tenía reacción, sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar", explicó "la Toretto".

Asimismo, la joven recordó que, todavía en estado de shock, decendió del auto y caminó "para donde estaba el hombre" y ahí lo vio, entre "mucha gente" que estaba alrededor. "Me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también, y yo lo vi ahí tirado, y como que gritaba. Yo no lo podía creer", afirmó.

"Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba, y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, declaró Alvite cuando fue indagada.