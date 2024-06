Menos de 24 horas después de su gran remontada ante el argentino Francisco Cerúndolo, al que venció 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 en los octavos de final, Novak Djokovic se retiró de Roland Garros 2024 en la previa de su duelo frente a Casper Ruud. "Djokovic se ha retirado por una lesión en la rodilla derecha", informó el torneo en sus redes sociales.



Novak Djokovic no solo no podrá defender su título de Roland Garros 2023, sino que perderá el primer puesto del ranking ATP. El serbio caerá, por lo menos, al segundo lugar de la clasificación, ya que pierde 1.600 puntos del año pasado.

Durante su partido ante Francisco Cerúndolo, Djokovic había acusado dolores en su rodilla derecha. Incluso se especuló con que fuera una actuación. Es que periodistas e incluso algunos algunos tenistas sostienen que el serbio finge lesiones cuando un partido no le es favorable. El propio Roger Federer lo dijo explícitamente en 2006 tras un enfrentamiento.

"Llevo dos semanas con unas ligeras molestias en la rodilla derecha. En realidad no era una lesión de la que preocuparse, ya jugué varios torneos así. No había tenido ningún problema hasta hoy. El hecho de terminar tarde hace dos días no ayudó, ni tampoco el sueño, el ritmo del cuerpo y la recuperación… La verdad es que no sé qué pasará mañana o pasado mañana, si podré salir a jugar al campo. Veremos", había declarado el oriundo de Belgrado tras su triunfo frente a Cerúndolo.



¿Qué lesión tiene Djokovic?

Finalmente, este martes el ganador de 24 Grand Slams —récord histórico— decidió no presentarse a jugar los cuartos de final ante Casper Ruud. Sufrió un desgarro en el menisco de la rodilla derecha.

Nole no quiso perder tiempo y ya se operó. De acuerdo a lo informado por el medio serbio Sportklub, la artroscopía a la que fue sometido Djokovic en París fue un éxito. Se estma que el tiempo de recuperación será de 3 semanas, menor al que se preveía. Wimbledon arranca el 1 de julio y su presencia en el césped de Londres es una incógnita. Es probable que evite jugar allí y se enfoque en los Juegos Olímpicos que comienzan el 27 de julio.

Ruud a semifinales, Sinner número 1 del mundo

De esta manera, el noruego avanza directamente a las semifinales, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev o el australiano Alex de Miñaur.

El otro que se vio beneficiado es Jannik Sinner. Tras su victoria 6-2 6-4 7-6 (3) frente al búlgaro Grigor Dimitrov, el italiano de 22 años alcanzará la cima del ranking mundial de la ATP sin importar lo que suceda en lo que resta del torneo.

