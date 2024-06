El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a Estados Unidos que retorne a los migrantes directo a sus países en vez de a México, tras la nueva orden ejecutiva de su homólogo Joe Biden que restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones.

"Estamos esperando llegar a un acuerdo para, si ellos toman la decisión de deportar, lo hagan directo. Estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a México?", declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina. "Nosotros no tenemos problema, tratamos muy bien a los migrantes, a todos. ¿Pero por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden", agregó.

López Obrador además sostuvo que el incremento de las deportaciones no pone en aprietos a su país. "Nosotros venimos ayudando y se tienen muy buenas relaciones con Gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte de Estados Unidos, que se llegue a un buen acuerdo con (países como) Cuba", respondió.

Llamada telefónica

Estas declaraciones del presidente se dan apenas un día después de haber hablado por teléfono con Biden sobre su nueva orden, que permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

López Obrador atribuyó las medidas migratorias en Estados Unidos a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando Biden enfrentará nuevamente a su predecesor Donald Trump, mientras la migración es la prioridad del electorado. "Están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad y usan el asunto migratorio con propósitos políticos electorales, sacan provecho y a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas, los complican", consideró el mandatario mexicano, quien, pese al panorama, calificó a su homólogo estadounidense de ser muy respetuoso y amable en la conversación.

Por otro lado, celebró que en la llamada Biden anunció la construcción de un puente fronterizo Matamoros, en el estado de Tamaulipas, y en Piedras Negras, Coahuila, además de ampliar el Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo, por donde pasa alrededor del 40% del comercio binacional.

Como señal de las buenas relaciones, López Obrador también resaltó que el viernes habrá una reunión con empresarios en Washington a la que acudirá la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda. "Se va a tratar además el tema del apoyo a nuestra república vecina, a nuestro hermano pueblo de Guatemala", dijo.