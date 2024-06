El archivo de la causa por homicidio culposo en el marco del siniestro que terminó con la vida del cadete Hernando Fredes, en el túnel Celedonio Escalada, generó malestar en la familia y allegados de la víctima, que movilizaron en el Centro de Justicia Penal, para pedir que se reabra el caso en el que estaba imputado Gustavo Albertelli, dueño de una rotisería. Ignacio Carbone, abogado de la familia, adelantó que presentará un recurso de disconformidad ante el fiscal regional, contra lo resuelto por el fiscal Walter Jurado en el marco del hecho ocurrido a fines del año pasado. "Es una decisión apresurada y contradictoria con toda la evidencia", dijo.

El siniestro que terminó con la vida de Fredes tuvo lugar el 16 de noviembre de 2023. La víctima estuvo internada tres semanas y falleció el 10 de diciembre. Albertelli estaba al volante de una camioneta en la noche del siniestro con la moto. El examen de alcoholemia le dio 0,8. Días después, mientras el cadete permanecía internado, Fiscalía le endilgó el delito de "lesiones culposas graves, agravadas por darse a la fuga y por no socorrer a la víctima", y continuó el proceso en libertad con restricciones.

Sin embargo, esta semana se conoció el archivo del caso. Desde Fiscalía se indicó que de la evidencia recolectada surge que "en el trayecto de la curva, la motocicleta (que iba a unos 30 km/h) comenzó a derrapar caída de costado, y continuó su trayectoria durante casi diez metros hasta ingresar al carril contrario, allí se produjo el impacto con la camioneta Kia". Además, indica que "la camioneta derramó combustible en su propio carril". Por otro lado, sostiene que "la conducción bajo los efectos del alcohol de Albertelli se vislumbra en el caso como un peligro no concretado, si bien es una conducta desaprobada no es la acción determinante en la producción del resultado dañoso".

A la querella, lo resuelto la "sorprendió". "Lo que dice el fiscal es que hay una pericia que indica que habría un arrastre de Fredes y que habría impactado en el vehículo, pero lo que no dice Jurado es que hay una pericia de parte, de la querella, que da cuenta que toda esa escena se contaminó, porque no se hizo lo que había que hacer, que es resguardar el lugar", dijo Carbone en LT8. En ese sentido, agregó: "Le dijimos a Jurado que la pericia no iba a arrojar un resultado creíble porque se hizo a partir de un movimiento de la escena. Para graficarlo visualmente, estaba movida la moto, estaba apoyada en una pared del puente, y los elementos, como el casco partido y partes de la moto, estaban agrupados a un costado. Entonces no es determinante esa pericia. Es más objetivo el perito de parte que dice eso (sobre la contaminación), y habla de que con los elementos que hay, parece que hay un impacto en el carril de donde venía la camioneta, a diferencia de la pericia oficial. Además, hay un testigo que dijo que vio a Albertelli salir del carril del cadete. Está tan discutida la escena del hecho, que amerita un juicio para poder producir la prueba".

Además, el querellante reprochó que el fiscal "no pidió informes de infracciones de Albertelli". El recurso se presentará ante el jefe de los fiscales regionales, y tiene que ver con "el derecho que tiene la familia", en el que planteará "que se reabra y se investigue seriamente".

Por su parte, ayer al mediodía la familia de Fredes movilizó en el CJP. "Lo único que quiero es justicia por mi hijo. Ahí está la prueba", dijo la madre, sobre la ropa que tenía aquella noche el cadete. "Trajimos la ropa y la moto de mi hermano para que vean que no decimos mentiras", agregó el hermano de la víctima, ya que aseguran que no poseen "raspones", por lo que cuestionan que haya derrapado. Entre las quejas, sumaron que se enteraron del archivo por los medios y que "no avisó nada el fiscal".