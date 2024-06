El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, continúa con la ronda de diálogos para consolidar la firma del Pacto de Güemes, el próximo 17 de junio, aniversario del fallecimiento del prócer. Durante la jornada de ayer sumó el apoyo de los 60 jefes comunales de la provincia, quienes acompañarone el pedido de fondos nacionales para obras que se consideran prioritarias en todo el territorio provincial.

Además, Saénz se reunió con referentes partidarios y con integrantes de las organizaciones que integran el Consejo Económico y Social. Previamente, lo había hecho con los ex gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, este último, actual senador nacional mileista; y las entidades sindicales, encabezadas por la CGT.

Ante los 60 intedentes el gobernador dijo que el Pacto de Güemes nació ante la necesidad de "mostrarle al país que un pueblo entero puede estar unido cuando tiene un objetivo en común, que es el bienestar general". Por eso puso a disposición el borrador del documento y fue detallando cada uno de los requerimientos allí mencionados, para que las y los jefes comunales sumen sus aportes.

El Pacto se enfoca en los puntos considerados claves para el desarrollo de Salta, principalmente, las inversiones en infraestructura que contaban con financiamiento del Estado nacional. Se trata de obras de caminos, redes ferroviarias, nodos logísticos, escuelas, viviendas, hospitales, infraestructura de energía, todas importantes para el establecimiento de industrias, comercio y transformación de la matriz productiva de la provincia.



“Tenemos que dejar de lado de dónde venimos y tener en claro hacia dónde vamos. Nos une el amor a la patria chica”, afirmó Sáenz. Remarcó que es necesario encontrar puntos de coincidencia para buscar soluciones a los problemas históricos que tiene la provincia en materia de infraestructura. En ese sentido, dijo que tras numerosas gestiones, la provincia consiguió obras -con distintas fuentes de financiamiento– que hoy están suspendidas, paralizadas o abandonadas.

El Ejecutivo provincial indicó que en Salta hay 2.072 obras con financiamiento nacional e internacional por un monto de $732.076.55 millones, y que de ese número se hizo una selección de las que se consideran prioritarias para el desarrollo humano y productivo de Salta. Entre ellas se destacan viviendas, la planta depuradora sur de Capital, la planta depuradora de Cafayate, la planta de tratamiento de residuos de Orán, el alteo de dique El Limón, edificios escolares, el aeropuerto de Salta, el gasoducto de Valles Calchaquíes, la reversión del Gasoducto Norte, un plan de rutas estratégicas.

Sáenz dijo que el Pacto es "un homenaje" y es "en memoria al legado que nos dejó el general Martiín Miguel de Güemes, que al igual que San Martín y Belgrano querían una patria libre y soberana pero también justa y equitativa”.

En la reunión el gobernador estuvo acompañado por el diputado nacional Pablo Outes; el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, y el presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno.

Apoyo a Sáenz y defensa de las obras

No existió disonancia de parte de los jefes comunales, cada uno manifestó su defensa de cualquier proyecto de obra que permita el crecimiento de Salta y de los municipios. El intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, destacó la iniciativa del gobernador al concretar una "convocatoria sin banderías políticas" para insistir en un reclamo unificado ante la Nación. "Hoy están los 60 intendentes, y que estemos todos nos va permitir que el reclamo sea más convocante y poder logar tener lo que el norte necesita y se merece”, sostuvo.

Mientras que el presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, destacó la importancia de cada punto del Pacto y aseguró que de concretarse tendría una trascendencia histórica. Por su parte, el jefe comunal de General Güemes, Carlos Rosso, sostuvo que el encuentro con Sáenz es importante “no solo para los güemenses, sino para Salta y para los argentinos”, por lo que consideró que es necesario exigir la continuidad de obras. En el caso de Güemes, se paralizaron las obras del Nodo Logístico y el Parque Industrial, proyectos "que fomentan la producción el trabajo genuino”, dijo el intendente.

Sáenz y las mujeres intendentas de la provincia.

En tanto, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, dijo que en la reunión pudieron "aunar criterios y discutir cuáles son las prioridades de Salta", posibilitando una mayor adhesión a la propuesta del mandatario provincial. "Que de acá salga una sola voz para poder salir a entablar negociaciones con Nación", deseó. Para el jefe comunal de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, el Pacto busca “luchar por algo justo”, y afirmó que las y los intendentes están "hablando el mismo idioma porque consideramos que esto es necesario para que Nación escuche nuestro reclamo". En su caso, bregó por la realización de la ruta 9/34.

En su oportunidad, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, celebró la convocatoria pues consideró que permite "salir adelante como provincia". “En nuestra ciudad estamos prontos a finalizar el Centro de Convenciones, tenemos obras de viviendas, plaza de los abuelos, aulas en escuelas. Y más allá de que el gobierno provincial nos brinda el apoyo, las obras del Estado nacional tienen que finalizarlas y es nuestro pedido porque esas obras van a beneficiar a miles de personas”, expresó.

Por su parte, el intendente de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral, dijo que el Pacto de Güemes “muestra el federalismo que este gobierno tiene en toda la provincia”. En el caso de su municipio, contó que en Olacapato las obras que se paralizaron son de tendido eléctrico que iban a beneficiar a más de 85 familias y, además, suministrarían energía a toda la Puna salteña. También el alcalde de Seclantás, Mauricio Abán, opinó que la convocatoria es "de suma importancia para establecer los consensos basados en las coincidencias que los salteños tenemos más allá de nuestras diferencias, de convicciones o de pertenencias a diferentes partidos políticos".

Respaldo partidario

En su ronda de diálogos, el gobernador también encabezó un encuentro con referentes y referentas de partidos políticos de la provincia. El Pacto de Güemes llama a "tener grandeza, sin banderías políticas y priorizando Salta y a los salteños”, pues "no aborda cuestiones políticas, sino lineamientos que son irrenunciables e innegociables para el futuro, el crecimiento y el progreso de Salta”, afirmó Sáenz.

El mandatario explicó que las reuniones se hacen con la intención de que los distintos sectores de la vida institucional de Salta “conozcan en profundidad el documento y realicen aportes que lo enriquezcan”, de manera que "no quede solo un papel firmado, sino plasmar que la unión hace la fuerza y la fuerza consigue estas obras que son una reivindicación histórica”.

Con referentes partidarios.

Los referentes partidarios que acudieron a la convocatoria oficial dieron un respaldo casi unánime a la propuesta. Por el partido Movimiento Popular Unido, Beatriz Fabiana Camacho, dijo que Salta tiene que hacer sentir con firmeza los reclamos a Nación “para que se entienda lo que significa este Pacto”. Mientras que el ex diputado provincial Jesús Ramón Villa, del Partido de la Victoria, planteó la posibilidad de socializar toda la información para que todos los habitantes de la provincia conozcan en profundidad los aspectos centrales del Pacto. Aseguró que es preciso “enfocar en el pedido de que no se nos quite lo que por derecho nos corresponde".

Por su parte, Soledad Farfán, presidenta de la UCR, adelantó el acompañamiento al Pacto y expresó que se debe avanzar con otro interno que vaya en la línea de “un Pacto de los salteños para los salteños”. En ese marco, subrayó que “la política es la herramienta para salir adelante". En coincidencia, Nicolás Zenteno, del Partido Autonomista, también dio su respaldo: “Las cuentas fiscales cierran si cierran las cuentas sociales”, afirmó.

A su vez, el presidente de Salta Independiente, Felipe Biella, sostuvo el consenso que se está debatiendo en la provincia "reclama una cantidad de obras que son importantes y en definitiva constituyen un anhelo de los salteños para impulsar el desarrollo”. Agregó: “Es un reclamo a Nación por el financiamiento que había sido otorgado y que hoy se retiró con terribles consecuencias”. También opinó que es relevante estudiar la continuidad de las obras por Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

En tanto, el presidente del Partido Felicidad, Mauro Sabbadini, celebró la iniciativa de Sáenz, que consideró un instrumento "para señalarle al gobierno nacional que los intereses de esta provincia van a ser defendidos por todas las instituciones sociales, políticas, económicas del tercer sector".

También participaron por el Partido Justicialista, el Partido Conservador Popular, el Movimiento Libres del Sur, el Frente Grande, Trabajo y la Equidad, Memoria y Movilización Social, el Frente Plural, el Partido Identidad Salteña País y Primero Salta.

También el Consejo Económico

El gobernador también se reunió con referentes de las entidades que integran el Consejo Económico y Social. Estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. “Queremos el crecimiento de nuestras economías regionales, mejorando la matriz productiva para el progreso de nuestra gente, en definitiva, de Salta”, aseguró Sáenz.

Asimismo, la directora ejecutiva del CES, Patricia Saravia Patrón, adhirió a esta visión al indicar que el organismo “es un ámbito adecuado para discutir estas propuestas” al ser “un mosaico” que representa a la sociedad salteña. Mientras que, Guillermo Segón, de la Fundación Salta, dijo: "apoyamos todo lo que tiene que ver por el bien de Salta y los recursos que necesita la provincia para mejorar y salir del nivel de pobreza”.

El presidente del CES, Hugo González, dijo que el Pacto de Güemes está alineado al Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. “Lo importante es que juntos podamos cambiar la vida de los salteños con empleos dignos, de calidad y mejor remunerados”, agregó. También el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, valoró el Pacto: "es importante para reclamar esta mirada federal que siempre necesitamos y nunca tuvimos; es luchar por Salta, no por un gobierno”.