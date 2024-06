Mirtha Legrand lanzó fuertes críticas hacia el Gobierno de Javier Milei por el escándalo de los alimentos retenidos en depósitos del ministerio de Capital Humano en Villa Martelli y Tafí Viejo, que recientemente comenzaron a repartirse a partir de una orden judicial.

En el programa La Noche de Mirtha, al que asistió como invitado el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la conductora exteriorizó su indignación por la gestión de estos recursos y se enojó por el desperdicio en un momento crítico para el país.

"Yo lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno", sostuvo Legrand.

Luego, expresó su preocupación por la crisis económica que atraviesa el país. Al advertir la incomodidad de Francos, Legrand bajó el tono y le dijo: "No estamos en contra suya, eh, para nada ministro, al contrario, pero yo creo que usted es un valor muy importante en el Gobierno".

Al escucharla, él le respondió: "Yo no siento para nada que esté en contra mío, yo trato de contestar las preguntas y las cuestiones, tratando de ubicarnos históricamente en un momento que vivimos y que son consecuencia de la historia que vivimos".

"Para ser justos, este Gobierno lleva seis meses. En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina", señaló.

Cuando Francos intentaba exponer cifras de supuestas mejoras, la conductora lo interrumpió: "Pero la inflación subió...". Algo frustrado y molesto, el ministro le dijo: "¿Me dejás terminar?". Sin embargo, fiel a su estilo, Legrand indicó: "No, no lo dejo terminar porque lo interrumpo. Yo soy interrumpidora".

En ese momento, el funcionario continuó con su explicación: "La inflación. El dato que acaba de salir en la Ciudad de Buenos Aires para el mes de mayo es del 4,5 por ciento. Recordemos de dónde venimos. Venimos de la hiperinflación", afirmó.

"Yo me voy acordando de cosas, por eso lo interrumpo", sostuvo Legrand entre risas y el jefe de Gabinete respondió, también sonriente: "Mejor que no se acuerde de muchas, Mirtha".

Luego, tras una consulta más formal sobre los próximos viajes de Milei al exterior, Mirtha no pudo contenerse y lanzó una pregunta que dejó al funcionario nuevamente incómodo: "¿Por qué dice tantas malas palabras el Presidente?".

"¿Por qué tantas palabrotas? ¿Por qué?", insistió, cubriéndose el rostro con una servilleta. Francos, intentando mantener la compostura, se limitó a responder que "es parte de su personalidad"

"Pero es el Presidente, dice cosas terribles", replicó Legrand con una sonrisa, dejando claro que la pregunta no era solo una ocurrencia pasajera. El jefe de Gabinete, que asumió su cargo recientemente tras la salida de Nicolás Posse, intentó una vez más justificar el comportamiento del mandatario, al explicar que su vocabulario se debe a que "tiene seguidores muy jóvenes".