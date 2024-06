El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó por la 750 el proyecto de Ley Bases y, sobre todo, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que, con esta normativa, los grandes poderes económicos se van a “robar el país”. “La falacia de 'se robaron todo' en ancas de la cual ahora sí se roban un país. Le ponen ruedas y se lo llevan con el RIGI”, denunció en su editorial.



El editorial de Víctor Hugo Morales



Están llevando adelante algo que en la cancha, que en el bar, le dicen 'esto es para la gilada'. Conocen la frase. Le dijeron a la gilada 'se robaron todo' y la gilada lo creyó.

Pasado mañana, si sale la Ley Bases, ahora sí que se roban el país. Todo. Pero en serio. Por 30 años que luego serán siglos. Para siempre.

'Vende patria' o 'cipayos' son términos amables para los que voten la entrega. Ahí está el senador José Mayans en Página|12 diciendo que solo falta que lo pida la Embajada.

En Argentina decir 'la Embajada' refiere a una sola: es la de Estados Unidos. Pero, ¿quién le dijo a Mayans que no lo pidió?

El RIGI es una estafa descomunal en la cara del pueblo. Ese pueblo que, por suerte, estará allí militando. Con Bullrich amenazándolos.

Borrachas de poder las corporaciones. Que protocolo. Que palos. Que gases. Que no molesten. Así viene la mano.

Y la gilada en sus casas mirando a los que nunca creyeron las mentiras de Clarín, que son los que van a estar en la plaza.

La falacia de 'se robaron todo' en ancas de la cual ahora sí se roban un país. Le ponen ruedas y se lo llevan con el RIGI.

Lo que llamamos pueblo estará allí, esperemos que esté allí, en el Congreso. Escuchando cada palabra. Luchando para que no los roben a ellos, y para que no roben a la propia gilada, la que votó el desastre.

No se puede cometer tanto desatino por incapacidad. No se puede defender el modelo si no se es un cínico.

Ahí está Francos, diciendo que es mentira lo de la pobreza. Desafía a un diario de España a caminar por Buenos Aires. A ver dónde hay pobreza.

Y Caputo diciendo que era obvio que aumentaba el desempleo, ¿y? Y nada. A esos perversos, entonces, pueblo, pueblo el miércoles, pueblo siempre.