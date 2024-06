"Acá no sobra nadie. No a los despidos", fue la demanda que retumbó en las escalinatas de la sede de Gobernación, donde trabajadoras de la Secretaría de Género y Diversidad de la provincia reclamaron por el "no al vaciamiento" del área, acompañadas de organizaciones, militantes y sindicatos. "Sin políticas de género no hay ni una menos", "nuestros pases a planta son legales", rezaban algunos de los carteles, en repudio a la cesantía de 42 trabajadoras y trabajadores de un área sensible. También en la ciudad de Santa Fe se llevó a cabo una jornada de visibilización y olla popular en la que reclamaron que "sin trabajadorxs, no hay políticas de género y diversidad". En tanto, este jueves tendrá tratamiento un pedido de informes de lxs diputadxs Lucila De Ponti, Fabian Palo Oliver, Claudia Balagué y Carlos Del Frade, presentado ante la "profunda preocupación por el proceso de vaciamiento de la Secretaría".

"Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda". Esta fue la síntesis del reclamo laboral que comenzó en la previa del 3J y que se profundizó desde ese día, cuando comenzaron a llegar las cesantías desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en una de las jornadas más importantes de la agenda transfeminista.

Liliana Leyes, de ATE Rosario, que formó parte de la concentración, contextualizó: "En el marco de lo que se conoció la semana pasada, sobre la disolución de la Secretaría de Protección a las Violencias de Género en Nación, y también por los 42 posibles despidos de la Secretaría de Género y Diversidad provincial, resolvimos hacer visible está situación en las puertas de Gobernación, junto a las y les trabajadores. Creemos que hay un vaciamiento a nivel nacional y provincial de las políticas que tienen que ver con garantizar derechos a las mujeres víctimas de violencia, que hay un proyecto mundial de la ultraderecha para esta quita de derechos y se está manifestando no solo en los discursos de odio, sino también con el achicamiento profundo de las políticas de género y diversidad. Decimos que hay un abandono de persona a las violencias de género porque ya no hay quién intervenga en los programas".

Victoria Rodríguez, trabajadora de la Secretaría provincial, agregó que "lo que hay es un vaciamiento en políticas de género y diversidad que nos preocupa tanto por las fuentes de trabajo como por cómo se van a abordar estas problemáticas. Nos preocupa y angustia. Estamos organizadas para dar batalla", dijo. Y cuestionó: "Paralelamente, cuando nos estaban anoticiando de estas desvinculaciones, por una decisión sumamente política del gobernador (Maximiliano) Pullaro, la provincia decidió crear una subsecretaría de Planificación, dentro de la Secretaría de Género y Diversidad, entonces ahí vemos la postura: por un lado dicen que no tienen dinero y recursos para lxs trabajadorxs, y por otro lado se crea una subsecretaría, entonces, dinero para pagarle a esas personas sí va a haber".

Al mismo tiempo, indicó que las trabajadoras están en "asamblea permanente y con un trabajo también activo. No solamente nos llegan situaciones de violencia por motivos de género, sino también de discriminación. Como feministas, como militantes, no podemos dejar de abordar esto, más allá de lo que estamos atravesando en lo laboral en la propia Secretaría. Está nuestros compromiso en los territorios, pero también defendiendo los derechos laborales", sostuvo Rodríguez. Sobre los plazos, indicó: "Nosotras ya pudimos hacer el descargo correspondiente en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y ahora estamos esperando respuesta".

En la jornada, las trabajadoras estuvieron acompañadas por compañeras como Josefina Huerta, del área Acercar Derechos del exMinisterio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, que el gobierno de Javier Milei redujo a subsecretaría, también disuelta la semana pasada. La trabajadora nacional -que tiene contrato hasta el 30 de junio- remarcó la importancia del trabajo articulado con las compañeras de la provincia para el abordaje de las situaciones.

El reclamo se dio en el marco de una estrategia transversal en la provincia, que incluyó una olla popular y jornada de visibilización en la ciudad capital; y una asamblea de trabajadoras y trabajadores, en Reconquista.

"Ante la decisión inminente del gobernador Pullaro y la ministra María Victoria Tejeda de dejar en la calle a más de 40 trabajadores y trabajadoras, luego de recurrentes pedidos de audiencia, descargos justificando la legalidad de nuestras designaciones e informes que demuestran el vaciamiento de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, continuamos con nuestro plan de lucha", expresaron en Santa Fe a través de un documento. "En medio de la peor crisis económica de las últimas décadas, el gobierno nacional parece enorgullecerse de los despidos de trabajadores y se desentiende de los vergonzosos niveles de pobreza", expresaron y afirmaron: "En este marco, las mujeres y las personas del colectivo LGBT+ son las principales perjudicadas, quienes sostienen las tareas de cuidado en sus familias, quienes sostienen los espacios que se encargan de atender situaciones de emergencia, quienes revuelven las ollas de los comedores que cada vez le dan de comer a más personas".

En Santa Fe subrayaron la similitud entre Nación y provincia. "La reciente renuncia de la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género de la Nación, se da en sintonía con el vaciamiento de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, que depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, bajo el mando de Tejeda. Se trata del mismo ministerio que se encuentra auditando los comedores populares, bajo una política de señalamiento y criminalización de quienes llegan a las personas que se encuentran en situaciones de emergencia extrema, y que el gobierno elige abandonar".

El texto agrega: "Somos la mayoría mujeres y personas del colectivo LGBT+ quienes formamos parte de los 42 trabajadores y trabajadoras que hoy sufren en carne propia la posibilidad de despido. Somos nosotros y nosotras quienes conocemos la realidad de la población a la que se intenta llegar con las políticas públicas de género y diversidad, que quienes desde adentro del Estado, buscamos acercar estas herramientas. Nuestros pases a planta son legales y legítimos, hoy nos encontramos siendo víctimas de la política de la crueldad que impulsan desde el gobierno de la provincia, que nos pone a los trabajadores y trabajadoras como enemigos".

Desde Rosario, además, recordaron, la jornada de lucha se dio a dos días del debate de la Ley Bases en el Senado. "Nos estaremos movilizando hacia el Congreso y en todas las plazas del país para exigirle a los senadores que no voten en contra de nuestra patria".

Colectiva Feminista Federal

La Colectiva Federal Feminista por la Democracia y los Derechos Humanos repudió y rechazó la situación de "vaciamiento y desjerarquización" de a Secretaría provincial. "Advertimos que dichas instituciones fueron creadas en respuesta a largas luchas llevadas adelante por los feminismos y asambleas lesbotransfeministas de la provincia, por lo cual su degradación y/o eliminación y los despidos que se anunciaron son considerados una agresión a la lucha de las mujeres de esta provincia y de nuestro país, que viven violencia cotidianamente y mueren, víctimas de femicidios", dice el texto de adhesión a la jornada de ayer.