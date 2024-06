Desde Ciudad de México

Con unas relaciones exteriores que no parecen estar en debate (en particular con los Estados Unidos y con América Latina), y con una macroeconomía estable que acaba de ofrecer importantes rindes electorales, no quedan dudas de que la inseguridad y la violencia serán los grandes desafíos del próximo sexenio de la “Cuarta Transformación” en México, ahora bajo la conducción de Claudia Sheinbaum.



En su primer discurso como presidenta electa, en la noche de las elecciones federales del 2 de junio, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador aseguró: “Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Avanzaremos con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación para la seguridad pública y la coordinación de las instituciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. Es decir, nuestra política de seguridad y justicia será de atención a las causas y de cero impunidad”.

Para evaluar la magnitud del desafío, comprender las causas del fenómeno y ponderar las estrategias gubernamentales, PáginaI12 conversó con dos especialistas en materia de seguridad, violencia y derechos humanos: Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Romeo Cartagena, integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor trayectoria en el país.

El origen de la violencia

Ansobelahere no tiene dudas respecto al origen de la crisis de inseguridad y derechos humanos del México contemporáneo. Ésta inició, asegura, con el gobierno neoliberal de Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), cuya guerra contra las drogas “desató una espiral de violencia, que tuvo como una de sus manifestaciones más visibles el aumento de las desapariciones, forzadas y no forzadas”.

Romeo Cartagena coincide y aporta tres ideas complementarias. Primero, que el narcotráfico fue utilizado por los gobiernos del PAN “como una excusa” para la militarización. Segundo, que “la guerra contras las drogas fue en realidad una guerra contra las poblaciones”. Y tercero, que “fue durante su vigencia cuando más crecieron y se empoderaron los cárteles mexicanos”, los cuáles expandieron sus territorios y pasaron a controlar amplias zonas con recursos naturales estratégicos.

Además, Cartagena relaciona esta política “de promoción del narcotráfico” con los programas de seguridad firmados con los Estados Unidos, como por ejemplo la célebre Iniciativa Mérida, que “convirtió a la migración [hacia aquel país] en un problema de seguridad nacional, cuando siempre fue un hecho normal, cultural”. A lo que suma también la colaboración de organismos como la DEA y la CIA, que “han llevado a que exista cierta opacidad en la gestión de los temas de seguridad y narcotráfico”. Por eso, afirma, “México no es un Estado fallido, sino un Estado intervenido de diversas maneras”.

Guerra de cifras

La campaña electoral mexicana fue expresión de dos fenómenos habituales en México: el debate irresuelto en torno a las cifras reales de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones y otros delitos violentos, así como su disputa por parte del Estado, el gobierno, la oposición, los movimientos sociales y algunas organizaciones no gubernamentales. Por eso, preguntamos a ambos especialistas por las cifras reales de la violencia y por las fuentes más confiables para poder medirla.

En primer lugar, Ansolabehere afirma que en todos los países que registran altos índices de violencia hay una disputa encarnizada por los datos. Para la investigadora, esto se debe a que “los gobiernos tienden a minimizarlas y las organizaciones de la sociedad civil a denunciar estas estrategias”. Pero además por razones de fondo, dado que “cuando la situación de violencia es generalizada no es posible tener una cuenta exacta de las víctimas”. Cartagena coincide, y menciona además las dificultades añadidas por la migración y los desplazamientos masivos de población, en particular hacia los Estados Unidos.

La investigadora de la UNAM cita por ejemplo las más de 110 mil personas desaparecidas que reconocen las fuentes oficiales a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, un registro creado por el gobierno en el año 2019, que se encuentra en permanente actualización. Sin embargo, considera que “si tomamos en cuenta que la medida de violencia por excelencia son los homicidios dolosos, se puede observar que a partir de este gobierno no se mantiene la curva ascendente que se registraba desde 2007, y que incluso esta comienza a descender”. Pero su optimismo es cauto, dado que el país todavía ostenta índices similares a los del 2008, “cuando hubo un aumento exponencial de los homicidios”.

Guardia Nacional

Evaluar el último sexenio en materia de seguridad implica necesariamente pasar revista a la Guardia Nacional, la principal iniciativa gubernamental en este campo. La Guardia fue creada en 2019 como parte de la estrategia presidencial de combate al crimen organizado y contó con un amplio respaldo de sectores de oposición, lo que permitió su aprobación en las dos cámaras del Congreso. Integrada por antiguos miembros de la policía, de la Armada y principalmente del Ejército, fue concebida originalmente como una policía nacional que debía estar dirigida por un mando civil, y se fundamentó en los resonantes casos de corrupción y en las deficiencias operativas de la antigua Policía Federal.

Sin embargo, para Ansolabehere, el principal problema es que este cuerpo “se subordinó a la Secretaría de la Defensa Nacional, está dirigido por un militar y más del 80 por ciento de sus elementos son militares. En pocas palabras, no fue el paso esperado para generar una policía civil altamente profesionalizada”. Además, su creación fue “guiada por una decisión pragmática: resolver lo más rápido posible el problema de la inseguridad y la violencia pero a costa de aumentar el poder de las fuerzas armadas, que en México no han rendido cuenta por sus violaciones a los derechos humanos en el pasado y que ahora operan con una clara falta de transparencia”.

Cartagena es igual de crítico al respecto: “la Guardia Nacional es una iniciativa que nunca debió existir”. Para el activista, la Guardia es una forma de tercerizar, sin contrapesos, las acciones de las propias fuerzas armadas en el territorio: “pareciera que el Ejército ya no está en las calles, pero lo está de una forma ilegítima, ilegal”.

Desafíos

Para Ansolabehere no hay soluciones mágicas ni a corto plazo: “la violencia es una realidad que hay que atender con urgencia, pero construir fuerzas de seguridad eficaces es una tarea de mediano y largo plazo”. Para la investigadora de la UNAM, el principal desafío es “desarrollar una estrategia de control del crimen organizado en un marco de respeto de los derechos humanos”. En ese sentido, valora positivamente que la propuesta de la presidenta electa fuera atender causas como la pobreza y la desigualdad estructural, con especial énfasis en la gente joven. “Frente a lo que significó la guerra contra las drogas –asegura–, que atacaba al síntoma, esta es una estrategia que ataca el inicio del problema”. Sin embargo, Ansolabehere enfatiza que además de las causas deben contemplarse estrategias de construcción de paz sostenidas en el tiempo.

Como contrapartida, Cartagena destaca la necesidad de que los nuevos paradigmas de seguridad partan de una política rigurosamente soberana: “ya no podemos seguir la ruta marcada por los Estados Unidos o por los organismos internacionales, porque ya sabemos que fallan y perpetúan los problemas”.

En suma, los desafíos de la seguridad en México son enormes, arrastran tras de sí una larga historia y se enfrentan a los poderosos intereses de las economías lícitas e ilícitas. Pero no caben dudas de que el nuevo gobierno contará para afrontarlos con buena parte de los resortes del poder del Estado: nada menos que la presidencia de la República, la conducción de 24 de las 32 entidades federativas y una mayoría calificada en las dos cámaras legislativas, así como con un enorme apoyo social, manifestado en los casi 60 puntos obtenidos por MORENA y sus partidos aliados en las recientes elecciones.