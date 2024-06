Adrián Coria no probó cambios ayer en la formación de Newell’s que mañana recibirá a Instituto. El técnico interino de Newell’s no confirmó la alineación pero no habrá sorpresas de acuerdo a lo entrenado en Bella Vista. La dirigencia, entre tanto, sigue en la búsqueda de un entrenador para el primer equipo.

Coria no hará modificaciones en la formación leprosa que mañana a las 21.15 recibirá a Instituto por la 5º fecha de Liga Profesional. El once titular será el mismo que viene de caer ante Banfield, de acuerdo a lo ensayado ayer. De esta manera el once probable es con Hoyos; Méndez, Jacob, Glavinovich, Martino; Cacciabue, Fernández, Banega, Aguirre; González, Ramírez. El plantel concentra esta noche luego del entrenamiento vespertino en Bella Vista.

El cuanto al futuro del entrenador, la dirigencia no avanzó en las conversaciones pero está urgida de resolver la situación en diez días. El plantel tendrá descanso hasta el lunes 24, luego del partido de mañana con los cordobeses, y para el regreso a las prácticas debe estar contratado el sucesor de Mauricio Larriera. A la lista de candidatos ayer se sumó Eduardo Berizzo. El ex defensor leproso fue tentado en otras oportunidades por el club pero no mostró mayor interés. Su último trabajo fue en la selección de Chile.