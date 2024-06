Los senadores del bloque por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, publicaron un video en redes sociales para expresar que para ellos "la prioridad no es la Ley Bases" sino el tratamiento del paquete fiscal y la nueva fórmula jubilatoria votada en Diputados. "Es la única manera de saber que el Gobierno cumplirá con sus compromisos", sostiene Carambia en la grabación en la que llama a no dar quórum en caso de que los cambios negociados en el Senado se terminen revirtiendo luego en Diputados.

La decisión de los santacruceños rompió el esquema de voluntades que había diagramado el oficialismo, ya que con Gadano y Carambia reunía 39 senadores para abrir la sesión este miércoles a las 10. "Hoy la prioridad son los jubilados y creemos que, primero, debemos tratar el tema de jubilados y el paquete fiscal para que, aprobado el paquete fiscal, el Gobierno no tenga ningún excusa para pagarle a los jubilados”, fue la advertencia de Carambia.

El senador santacruceño había pedido dos condiciones cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, logró destrabar las negociaciones y conseguir su firma para el dictamen de la Ley Bases: quitar Aerolíneas Argentina del capítulo de privatizaciones e incrementar las regalías mineras del 3 al 5 por ciento para las provincias. Triunfo que el santacruceño se encargó de difundir, tras haber amenazado con presentar un dictamen de minoría propio.

A pesar de lograr introducir su pedido en el dictamen de mayoría, según pudo consignar Noticias Argentinas, este martes Carambia negó que la acción haya sido una moneda de cambio para su voto favorable en general.



En los pasillos de la Cámara alta todavía remarcan la contradicción entre lo que propone la Casa Rosada en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

De hecho, estos dichos coinciden con el comunicado de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) que salió a cruzar la propuesta plasmada en el dictamen y continúa metiendo presión.

"La presión impositiva en Argentina es alta y altamente regresiva. Tenemos una oportunidad única para desarrollar un sector estratégico, pero aumentar las regalías, lejos de ser la solución inmediata para los desafíos económicos actuales, podría generar el efecto contrario", señaló el texto de la entidad.



"Permanentemente hablo con el gobernador Vidal"

Luego de la publicación del video de los senadores santacruceños, Francos salió el cruce y le marcó la cancha al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. "Permanentemente hablo con el gobernador Vidal", remarcó el ex ministro del Interior y se mostró sorprendido por la actitud de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

"Es una una novedad para mí, no lo he escuchado de ellos y por rumores no me guío", agregó Francos. Sobre las negociaciones en la previa del tratamiento de la ley en la Cámara alta, el funcionario dijo que "siempre hay concesiones, acuerdos y búsqueda de consensos, hay que ceder algo de lo propio y tomar algo de lo de los otros, vamos a ver qué dice el Senado y después Diputados".



En este nuevo escenario, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se reunió con el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau (CABA), quien presentó su propio dictamen de minoría. Fuentes consultadas por NA en el oficialismo aseguraron que Lousteau estará presente en el recinto mañana a las 10:00, algo que ratificaron en su entorno.

Antes de la pirotécnica acción de Carambia y Gadano, el Gobierno contaba con 38 voluntades para abrir el debate de mayoría. Ahora, sin los santacruceños, quedaría en 36. Por esa razón, Lousteau se volvió una pieza fundamental ya que su presencia le garantiza el piso 37 senadores presentes mínimo para habilitar la sesión.

Despejada la duda por el quorum, el oficialismo se apresta a enfrentar un ajustado panorama de cara a la votación general y en particular.