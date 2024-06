Le cortó

La represión de las fuerzas federales se había desatado con furia contra los manifestantes que protestaban fuera del Congreso. El senador José Mayans (UxP) pidió suspender la sesión hasta ver que sucedía con la represión, pero el libertario puntano Bartolomé Abdala, que presidía el debate buscó evitarlo con la promesa de salir a verificar lo que ocurría. La represión recrudeció y Anabel Fernández Sagasti (UxP) le recordó a Abdala su promesa, Eduardo “Wado” de Pedro (UxP) mocionó la conformación de una comisión para ver lo que sucedía y los radicales Eduardo Vischi y Maximiliano Abad respaldaron la propuesta. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió rápidamente a ocupar el sillón de la presidencia para retomar el control de la sesión que se le había ido de las manos al puntano y protagonizó, entonces, un duro cruce con De Pedro.



“Hay una moción de orden presidenta, del senador Vischi: que dos senadores por cada bloque puedan constituir una comisión para conversar con las autoridades para tratar de frenar la represión”, dijo Wado de Pedro y Villarruel replicó



-- Senador De Pedro --lanzó--, esa moción de orden no existe, si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación puede hacerlo tranquilamente.

A pesar de las interrupciones de Villarruel, el senador e hijo de desaparecidos continuó:



--Yo se que usted reivindica un régimen distinto --dijo él.

Ella lo interrumpió. “Senador, no me haga entrar en su historia personal”, dijo. “Lo siento, usted es la vicepresidenta de la Nación de un sistema democrático y republicano”, replicó De Pedro y Villarruel, que reivindica el terrorismo de Estado, le cortó el micrófono.

Banelco internacional

Al ingresar al recinto, la senadora riojana Florencia López, fue confundida por un cronista con su par neuquina Lucila Crexell y la riojana --arrastró la r— para dar su nombre y reparar el equívoco. Dentro del recinto, Florencia López se refirió a la senadora sospechada de negociar su nombramiento como embajadora en la Unesco (París, Francia) a cambio de su voto a favor del Gobierno. “Ojalá que la senadora que ha sido incluida dentro en esta documentación (de la Cancillería con su pliego) se abstenga de votar porque su voluntad se encuentra viciada”, lanzó López. Crexell reaccionó desde su banca y la riojana le devolvió: “No me interrumpa, contestará cuando sea convocada ante la Justicia si es que no tiene nada que esconder”. Luego, comparó la situación con el escándalo de las coimas en el Senado durante el Gobierno de Fernando de la Rúa: “También se le ofrecieron cosas a los senadores. En la Ley Banelco fue cash. Hoy pareciera que son embajadas, de lugares, de obras para las provincias”, sentenció.

“Enfermo mental”

La senadora fueguina Cristina López emprendió contra el presidente Milei y sus propias declaraciones, y consideró que “tendría que renunciar ya o deberíamos estar pensando seriamente en un juicio político”. “El Presidente influencer que tenemos se cree apocalíptico y, entre otras barbaridades, un topo, ama ser un topo que odia al Estado y dice públicamente que lo va a destruir desde adentro. Un topito que insulta y maltrata a todo político y ciudadano que piense diferente. Es obvio que no está capacitado en términos políticos para seguir siendo jefe de Estado”, lanzó. “Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental”, propuso López y aclaró: “Por definición se denomina a un enfermo mental como aquel que tiene un trastorno de la salud que afecta en el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento de las personas”.

Traidor

El radical fueguino Pablo Blanco reivindicó su gestión para sacar a Aerolíneas del listado de privatizaciones y salió al cruce de los "grupos de redes" que lo tildaron de "traidor" por adelantar que apoyará la Ley Bases: "Yo no soy traidor porque tengo una opinión distinta al senador de Río Negro, yo no vendo la Patria. He recibido muchas críticas. Pero a los habitantes de Tierra del Fuego les digo que van a seguir teniendo Aerolíneas, logramos que sea sacado del articulado de la ley porque este fueguino al que llaman traidor insistió para eso", argumentó Blanco.

Excéntrico

El radical dialoguista catamarqueño Flavio Fama se quejó porque el Gobierno “no se deja ayudar” con un particular pedido: "Al Gobierno le cuesta escuchar porque cree que es un signo de debilidad y es todo lo contrario. Es muy divertido ganar una elección y es mucho más difícil gestionar. Para gestionar hay que arremangarse, tener humildad, sentarse a dialogar. Ceder no es debilidad, es inteligencia. Hay que abandonar las excentricidades y hay que empezar a profundizar en la humildad".

Terminator

La delegación de facultades a Milei fue una de las propuestas más criticadas en el recinto desde UxP. "Delegación de facultades para un Presidente que dice que es un topo, que viene de un futuro apocalíptico para destruir al Estado", sostuvo el salteño Sergio Leavy. "Me daría vergüenza volver a La Rioja y decir que le cedí mis facultades a Terminator", ironizó la riojana Florencia López. El santafesino Marcelo Lewandowski apuntó contra su carácter destructor para fundamentar su voto en contra: "A mi me encantaría darle herramientas efectivas, pero como está gobernando es darle una masa y un cortafierro".

“No rompan todo”

"No los votaron para que dejen más de 6000 obras públicas a la mitad: cloacas, caños, rutas, escuelas. Para eso los votaron para que eso se viera, para que vieran que el Estado les cambiaba la vida", añadió Tagliaferri al oficialismo. Y concluyó: "El pueblo los eligió para gobernar, no con la esperanza de que rompan todo. ¿Hay que mejorar la educación? Sí, ¿hay que romperla? No", criticó la senadora porteña del PRO, Guadalupe Tagliaferri.