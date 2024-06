Luego de su triunfo del miércoles ante Banfield, Independiente sumó otra buena noticia: esta mañana, el club anunció a Julio Vaccari como el nuevo entrenador del equipo, que tendrá la dura misión de enderezar el rumbo de un conjunto que no atraviesa un buen momento y que no puede reforzarse por las inhibiciones.

"Julio Vaccari es el nuevo Director Técnico de Independiente. Acaba de firmar su contrato en el Estadio hasta diciembre de 2025 ¡Bienvenido al Rey de Copas!", anunció la entidad de Avellaneda en sus redes sociales. De esa manera, oficializó una información que se venía manejando desde la semana pasada.

El ex entrenador de Defensa y Justicia y Vélez regresó de sus vacaciones en los últimos días y selló su vínculo este jueves, para ser presentado ante los medios en una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América.

Su vínculo será hasta diciembre de 2025 y será el reemplazante de Carlos Tevez, quien renunció tras la derrota comoo local ante Talleres en la primera fecha de la Liga Profesional. Desde ese momento, el equipo quedó al mando de Hugo Tocalli, quien es coordinador de inferiores y estuvo de interino hasta el encuentro de anoche ante Banfield.

Vaccari llega a Independiente acompañado por Gastón Machín, Gino Navone y Gastón Saccani como ayudantes de campo. Luego del receso por la Copa América, el plantel del Rojo iniciará la pretemporada el 27 de junio, ya con todo su nuevo cuerpo técnico.

Un complejo mercado de pases

Más allá de la llegada del nuevo entrenador, los próximos días no serán sencillos en la vida de Independiente. Es que los dirigentes de la entidad fueron cautos con el tema de los refuerzos, ya que todo está supeditado a las posibilidades de levantar las millonarias inhibiciones que pesan sobre la entidad y que le impiden contratar jugadores. Por ese motivo, la ideal es no desprenderse de ningún jugador en el caso de que no se pueda destrabar el conflicto y no pueda incorporar futbolistas en este mercado de pases.

Por lo hablando durante las negociocianes, el entrenador analizará durante un par de días al plantel y a partir de ahí verá cómo hace para afrontar la temporada. En la reuniones previas, marcó su idea de sacarle jugo a los juveniles, con nombres en los que se destacan Santiago López, autor del primer gol ante Banfield, y Tomás Parmo, dos de las mayores promesas del semillero rojo.