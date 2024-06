En un universo del jazz actual, Donad Harrison aparece como uno de esos buscadores incansables, el aglutinador generoso de estilos y experiencias que mientras toca, de alguna manera está también enseñando lo que en ese mismo momento está descubriendo. El saxofonista, que en su historia cuenta con colaboraciones excelentes –desde Miles Davis hasta los Jazz Messengers de Art Blakey–, llega a Buenos Aires para ponerse al frente de un sexteto con buenos músicos argentinos. El viernes y el sábado en doble función –a las 20 y a las 22.45– Harrison desplegará su frondoso imaginario sonoro en Bebop Club –el reducto jazzero de Uriarte1658–, capitaneando la formación que se completa con Mariano Loiácono en trompeta, Ramiro Penovi en guitarra, Pablo Raposo en piano, Gabriel Baldo en contrabajo y Marco Scaravaglione en batería. “Tocaremos música inspirada en la gente”, anticipa Harrison a Página/12.

“Quiero decir que tocaremos música inspirada en el bebop de Charlie Parker y también música de mi concepto, ‘Nouveau Swing’, que combina el jazz acústico moderno con la música dance de la actualidad, como hip-hop, soul, funk y música de Nueva Orleans”, asegura Harrison, que dio prueba de los alcances de esta propuesta en The Art of Passion, su grabación más reciente. “Ahí puse a punto el ‘Omniverse Music multi-genre singles concept’. Se trata de tocar el mismo tema desde distintos géneros. The Art of Passion es el mismo tema multiplicado a través de tres géneros diferentes. La primera es una versión harbop, la segunda es una canción acústica que combina jazz con trap hip-hop y la tercera se recuesta sobre un relajante chill trap hip-hop”, explica el saxofonista

“También quiero proponer al público de Buenos Aires algunos momentos de The Magic Touch, un disco articulado con nueve versiones de la misma canción original. Ahí pasamos por el trap hip-hop, el blues, el roots reggae, la salsa, el post bop, el estilo New Orleans Second-line, la Bossa Nova, el soul y una versión de Nouveau Swing, que combina las otras ocho versiones anteriores en una confluencia de estilos del jazz acústico”, dice Harrison. “Para organizar las redes de estilos y la participación de muchos tipos de artistas en el mismo escenario, trabajo con física cuántica”, continua el saxofonista. “Para aplicar este concepto, el sexteto es el combo ideal, porque brinda la opción de sonar como un conjunto grande o articularse en grupos más pequeños. También permite complementar muchos más colores en el sonido”, agrega el saxofonista.

Harrison nació en New Orleans hace sesenta y tres años. Viene de la tradición profunda de una ciudad y una cultura que le señalaron un destino de conjugar diferencias y amasar variedades. En la actualidad, Harrison es Big Chief de Congo Square, “el lugar de New Orleans donde los africanos esclavizados se reunían cada domingo para practicar la cultura de su tierra”, explica. “Me siento muy horado de ocupar ese lugar. La cultura y la música de Nueva Orleans están influenciadas por muchas y diversas culturas globales y la idea tribal influyó en el jazz primitivo y sucesivamente en todos los demás estilos musicales de Nueva Orleans, para desde ahí dejar su marca en la música del mundo”, continua el músico.

De sus numerosos encuentros con artistas ilustres del jazz, Harrison recuerda con particular afecto su paso por la banda de Miles Davis, en 1986. Por entonces el gran trompetista preparaba la música de Tutú, y si bien Harrison no llegó a grabar con él, la experiencia le resultó reveladora. “El encuentro con Miles me dejó muchas ideas hermosas sobre las que pude seguir trabajando. Además le habló de mí a gente importante y eso me abrió después algunas puertas”, recuerda Harrison. Art Blakey's Jazz Messengers, Roy Haynes, The Cookers, McCoy Tyner, Lena Horne, Ron Carter y Billy Cobham, entre otros fundamentales del jazz, se podrían sumar a las colaboraciones que enriquecieron el universo sonoro de Harrison y animaron sus búsquedas. “He tocado con más de doscientos maestros innovadores de todas las épocas del y todos los estilos del jazz. Cada uno de ellos viven en mi fibra simultáneamente y son el fundamento de todos mis conceptos. Gracias a ellos veo la música como un gran caleidoscopio, donde todo está ahí pero cuando la miras desde diferentes ángulos la perspectiva cambia. Eso es hermoso”, asegura Harrison, que a la hora de resumir la interminable idea de jazz en un concepto, dice: “Es la puerta de entrada para encontrar la propia voz”.