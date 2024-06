Una de las modificaciones con las que fue aprobada la Ley Bases afecta al sector de la cultura. Este jueves, al comienzo de la sesión, Bartolomé Abdala, presidente previsional del Senado, anunció entre los cambios al texto -tras las negociaciones con la oposición dialoguista- la incorporación, en el artículo 3, de la prohibición de disolver los organismos del ámbito cultural. Todavía no está el texto definitivo de la norma. Circula un borrador que incluye esta modificación. Claro que todos los cambios tienen un final abierto con el retorno de la ley a la Cámara Baja.

Como se sabe, la Ley Bases llegó al Senado con la eliminación de un capítulo específico dedicado a la cultura. Con la media sanción en Diputados aflojaba en el plano legislativo el ataque directo, pero la amenaza al sector quedaba latente con las facultades delegadas, habilitando al Ejecutivo a intervenir, desguazar e incluso cerrar organismos si así lo deseara.

El asunto retocado -por lo que puede corroborarse en el borrador al que accedió Página/12- tiene que ver solamente con las posibilidades de cierre. En concreto, el artículo 3 del capítulo 1 -el de las facultades delegadas- presenta un listado de organismos excluidos de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional los disuelva. Hasta el miércoles, de los dedicados al fomento del arte en el país, únicamente figuraba el INCAA en esa enumeración. "A raíz de la presión de todo el sector cultural en el Senado hubo algunos bloques que recepcionaron este reclamo y lograron que a último momento, sobre tablas, quedaran incorporados los organismos de la cultura en las excepciones de los organismos que podría eliminar el Ejecutivo", indica a este medio Gonzalo Pérez, presidente de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI).

Los referentes de ARTEI tuvieron intercambios con el entrerriano Edgardo Kueider (Unión Federal) y Martín Losteau (UCR). De Unión por la Patria tenían la garantía del voto en contra de la ley.

El texto definitivo de la norma recién estaría listo a comienzos de la semana próxima (al parecer, lunes o martes). En el borrador -elaborado por el Ejecutivo- aparece el listado de organismos excluidos de la posibilidad de ser disueltos tal como estaba en el texto que llegó de Diputados -entre ellos el CONICET, la ANMAT, el INCUCAI, el INTA, el INCAA-. La enumeración finaliza con la frase "y aquellos organismos vinculados a la cultura". No se da el detalle de cuáles quedan abarcados, salvo por el INCAA, incluido previamente.



Sigue habiendo un peligro importante. En relación a los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, el Poder Ejecutivo puede modificar, eliminar competencias, funciones o responsabilidades "dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario"; a la vez que puede reorganizar, modificar, transformar su estructura jurídica. También queda habilitado para ejecutar la "centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos". Esto mismo está planteado en el artículo 3 y, de acuerdo al borrador, ha quedado intacto en relación con la versión de la media sanción.

"Son un montón de otros verbos que atentan contra cualquiera de los organismos. Nosotros durante todo este tratamiento fuimos al Senado. Teníamos una esperanza de máxima: primero, que no se aprobara la ley; segundo, que no se aprobaran las facultades. Pero si tampoco ocurría esto último, el pedido de mínima era que incorporaran a los organismos de cultura en el listado. Eso fue lo que aparentemente pasó, fue lo que vimos en la sesión. Se puso sobre tablas. Ahora hay que esperar para ver si eso está incorporado en el texto que ingresa a Diputados", dice Pérez. Todos los cambios tienen un final abierto con el retorno de la Ley Bases a la Cámara Baja. "Diputados puede votar su sanción original y esto no estaría", advierte.

Es importante la lectura de Javier Gabino, de Unidxs por la Cultura, colectivo que llamó este miércoles a movilizar al Congreso y a un cacerolazo por la noche. "Me parece que hay un problema falso. Pensemos en lo que pasa en el INCAA, en todo lo que pudieron hacer sin la Ley Bases. Si bien los tipos dicen que no pueden cerrarlo, pueden llevarlo a un nivel cero de trabajo que es lo mismo que cerrarlo. Hará dos semanas que se reunió en el INCAA la asamblea federal. Hubo una votación contra las medidas de (Carlos) Pirovano, sin embargo a él no le importa", señala. "Creo que después de lo sucedido este jueves puede haber un envalentonamiento de la derecha para seguir haciendo cosas que venía haciendo. Al INCAA lo desmantelaron sin necesidad de la ley. Es probable que intenten hacer lo mismo en otros organismos", añade.

Al momento de la charla un compañero suyo de militancia, Santiago Adano, músico, detenido en la manifestación, declaraba en Comodoro Py. Unidxs estaba por lanzar una campaña para pedir por la liberación de todos los detenidos en el marco de la protesta. "Como el Gobierno salió a plantear la cuestión de 'golpe de Estado' y a acusar de terrorismo, tememos la posibilidad de que vengan con una línea más dura en cuanto a las causas que les creen."

Gabino cierra con esta idea: "Cuando empezó el ataque al INCAA dijimos que era un ataque testigo para ir sobre otros lugares. Si bien en el INCAA hay resistencia no hay que dejar de lado que lograron avanzar en imponer un montón de su desguace, en despedir y suspender a un montón de trabajadores. Esto no tiene que desmoralizarnos. Tenemos que redoblar la organización, la lucha, la coordinación y la resistencia".