DE VISITANTE ► El beatle Paul McCartney confirmó retorno con su gira Got Back, con fechas confirmadas en CABA (5 y 6/10, River) y Córdoba (23/10, Estado Kempes) ► Fin de año traerá leyendas del hardcore punk a El Teatro Flores: el 11/12, los californianos Descendents y Circle Jerks repasarán la obra de cada banda y además presentarán su flamante EP conjunto, You Got Your Descendents in My Circle Jerks, donde cada grupo hace covers del otro ► También hay regresos confirmados para los neoyorquinos The Drums (6/9, C Complejo Art Media), para la soulera inglesa Joss Stone (17/9 en el Movistar Arena), para el armenio-libanés Ara Malikian (26/9 en Quality Espacio, Córdoba; y 27/9 en el Teatro Gran Rex), y para los ingleses Bring Me The Horizon (8/12, Movistar Arena) ► Y desde cerquita vienen los uruguayos Trotsky Vengarán (20/7, Teatro Vorterix), para celebrar 20 años de su disco debut, Pogo; y el colombiano Nanpa Básico (23/8, Teatro Vorterix), en el marco de su Duelo Tour.



MUCHO TEXTO ► Artistas musicales y sus poetas favoritos se cruzan en los Martes de Poesía y Música, el ciclo gratuito que volvió con Hernán + Flopa Lestani y que este martes 18/6 tendrá a Andi Nachon + Gori en el CCBA de Paraná 1159 ► El ciclo Música y Palabras, también gratuito pero en el CCK, tendrá el sábado 22/6 a Paul Higgs y Humphrey Inzillo conversando acerca de esos temas y de Montevideo ► Otro cruce de versos y notas con entrada gratuita habrá el miércoles 19/6 en Je Suis Lacan, con lecturas de poesía de Bárbara Alí, Luis Benítez y Fernando Caniza y música de María Clara Vila Romay ► Y una más: la reedición de Recetario panorámico elemental fantástico & neumático, el poemario que escribió Gabo Ferro y recuperó la editorial Costurera Carpintero, incluye presentación este miércoles 19/6 en el Malba, con Virginia Innocenti, Lliana Vitale y más artistas.



JOYSTICK DIVISION ► Arrancó una nueva temporada de la Liga Latinoamérica de League of Legends, con los seis mejores equipos a nivel regional (Estral Esports, INFINITY, Isurus, Leviatán, Movistar R7 y Six Karma) compitiendo los martes y miércoles a las 18, con transmisión por YouTube y Twitch.



ESTAMOS EN OBRAS ► Objetos, nostalgia y mudanza entrelazan canciones en Coraza. Cáscara. Casa., de Vane Butera (viernes 14, sábado 15 y domingo 16/6, CCK) ► Una madre y su hija huyen de la Argentina y descubren desde la danza un lugar distinto en Partir(se), de Belén Galain (sábados a las 21, Centro Cultural Rojas UBA) ► Fútbol, teatro y oscuridad arman la experiencia no vidente No hace falta verte, campeón, de Facundo Bogarín y Érica Véliz (sábados a las 20, Teatro Ciego sede Susini) ► Misterio, pizza, sangre y una situación acaso paranormal detonan la comedia policial Secretos a la luz, de Gilda Bona (sábados a las 19.30, Andamio 90) ► Y un reencuentro sexual, una tele prendida y una irrupción nocturna disparan Plot, de Valentino Grizutti (miércoles a las 20.30, Espacio Callejón).

ALTA TEMPORADA ► El universo de Game of Thrones se sigue expandiendo con el estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón, desde este domingo 16/6 por HBO ► Y en plan animado, Duki, Tiago PZK, El Bananero o FMK son algunos invitados de la serie argentina Wasted, que estrenó su cuarto capítulo en YouTube.



FESTIVALIPSIS ► Del 14 al 17/6 y del 20 al 23/6, el Festival Pleamar Inmersiva propondrá menú gratuito de conversatorios, electrónica y diálogos audiovisuales en el CCK, con artistas de CABA, Mar del Plata y La Pampa, como Fernando Molina, Serpiente Roja, Mecha Mio, Margo Sol, Lucas DM, Gabriela De Mola o Gonzalo Solimano ► Y hasta el miércoles 19/6, el Festival Internacional de Cine Ambiental exhibirá 55 películas de distintos países con temática ambiental, que completará con actividades como talleres de cine sustentable.

COVER ME ► El doble concierto Sandro, la consagración rendirá homenaje al Gitano con orquesta, ensamble y cantantes invitadxs como BB Asul, Ángel Hernández o Natalia Cociuffo (sábado 15 y domingo 16/6 en el CCK, gratis; con transmisión vía Sonido Cultura) ► Y también sale noche de recuerdo para Rosario Bléfari en el marco del Ciclo Visäge, con el evento Universo Bléfari, del que participarán Florencia Ruiz, María Ezquiaga, Sol Bassa y Mariana Bianchini (martes 18/6, Centro Cultural Rojas UBA, gratis).

PANTALLAZOS ► La gira con la que Emilia presenta su disco .MP3 puede seguirse por DirecTV, que subirá show + entrevista este sábado 15/6 a las 21 y lo dejará en la grilla de DGO ► En el mismo plan, OnDirecTV cargará este viernes 14/6 el especial Foals Live at the Royal Albert Hall, que recupera el concierto de la banda inglesa en Londres en 2013 ► Además, Paramount+ subió el documental How Music Got Free, producido por Eminem y LeBron James, que revisa la historia de la llamada "piratería" musical y su impacto sobre la industria discográfica; y Star+ tendrá desde el lunes 17/6 el docu Jonestown: Masacre en la secta, que reconstruye la matanza de casi mil personas en Guyana, en situación de culto.

HACELA SIMPLE ► Las canciones hacen fila, no importa si son de proyectos nuevos o con historia, del norte o del sur, de la capital o de alguna provincia, como las de Euforia61 (Bajo un cielo), Zelazek (Descontrolado), Aneley (¿Cómo pasó?), Julia Zappa (Garrapiñada), Robot Zonda (Sacate ponete), Hipnótica (Charuto), Arde La Sangre (Los unos y los otros), Duki + Luchito SSJ (Casablanca), Julián Desbats + Dani Umpi (Anamá y Taunus), Sassyggirl (Dimelo), Plenilunio (Nada), Dani Ribba (Canción al dolor), Shaman Herrera (Amarras), Agustín Donati (Me llaman Birdman), Telescopios (No necesito), Dread Mar I (Deja), Catalina Ammaturo (Caminar en cristal), Pulover (Diamante en la basura), Rompevientos (Vos hablás) y Juan Grumberg (Recuerdos nuevos).





