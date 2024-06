Los fanáticos de Los Simpson están de luto. Nancy Mackenzie, la actriz que le prestó su voz a Marge en América Latina murió este fin de semana, a los 81 años. La actriz también era doblajista oficial de otros conocidos personajes del cine y la televisión.



La noticia fue confirmada por sus excompañeros de doblaje en Los Simpson en sus redes sociales. Humberto Vélez, intérprete de Homero para latinoamérica, le dedicó en su cuenta de Instagram un sentido homenaje.

"Gracias por transitar conmigo esta parte de la vida. Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge. Gracias", posteó Vélez acompañando la publicación con fotos de sus giras.

Nancy, que había nacido en Perú, pero obtuvo la ciudadanía mexicana a los 22 años, había hecho una larga carrera en el mundo del doblaje. Primero comenzó poniendole su voz a dibujos animados y series de televisión y luego hizo lo propio en películas.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran Clarabella, de Disney; la Señorita Keane, la maestra de Las Chicas Super poderosas; Sailor Galaxia, de Sailor Moon; Cruella de Vil, de Disney, y Trinity, de Matrix.

Pero, sin dudas, la popularidad y la fama mundial le llegó por interpretar a Marge Simpson en Latinoamérica. Fue su voz durante 15 años, hasta que fue despedida durante una disputa entre Grabaciones y Doblajes Internacionales con el sindicato mexicano Asociación Nacional de Actores (ANDA). Desde entonces, la esposa de Homero es interpretada por la misma actriz que hace a Bart, Marina Huerta.

En una entrevista concedida años atrás, Mackenzie contó que estuvo a punto de no aceptar el papel de Marge. "Cuando observé el vestido tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije con mi voz y esa cara no. Sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”, dijo entonces.

