Desde el 2017 que todos los 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpson, en honor a la primera aparición en televisión, —en 1987 en "El show de Tracey Ullman"— de la familia de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

Después de volver del colegio o un sábado a la tarde, en ese meme que le compartiste a un amigo o familiar o en esa referencia que se te ocurrió en medio de una conversación. Los Simpson estuvieron, están y estarán presentes, de múltiples maneras, en las vidas de una buena parte de la sociedad. Una serie, la más exitosa de la historia, que marcó a diferentes generaciones.

¿Por qué se celebra el Día de los Simpson?

El Día Mundial de los Simpson se conmemora el 19 de abril, día de 1987 en el que la familia apareció por primera vez en "El show de Tracey Ullman". La primera temporada se estrenaría en 1989. En 2017, con motivo de los 30 años de su debut, se decidió que ese día fuera su día.

La agencia española "PR Garage" propuso hace 5 años, a través de la plataforma change.org, que el 19 de abril fuera el Día de los Simpson. La iniciativa fue un éxito total y obtuvo mucho apoyo en las redes sociales e incluso de la TV.

Referencias a Argentina

Casita del Horror II - Pesadilla de Lisa

Lisa sueña que la familia está de vaciones en Marruecos y que Homero compra una mano de mono que concede deseos, aunque cada uno trae consigo una desgracia. El deseo de Lisa es la paz mundial, y cuando ésta es declarada se ve abrazarse a los representantes de Inglaterra y Argentina en la ONU.

"Perdón por lo del tratado", exclama el inglés, a lo que el argentino responde "oh olvidálo che, ya habrá tiempo de recuperarse", con un tono que imita casi a la perfección el acento porteño. En la versión original el inglés le pide perdón por las Malvinas, a las que llama Falklands, y el argentino le dice que se olvide de eso, pues "ya sabíamos que eran suyas".

Bart vs. Australia

Lisa le explica a Bart que el agua corre en distinto sentido en el hemisferio norte que en el sur. Como su hermano no entiende, ella lo hace mirar el globo terráqueo y le muestra que todo lo que está debajo de la línea del Ecuador es el hemisferio sur y que allí el agua gira en otro sentido.

Bart señala el globo y pregunta: “¿Quiere decir que en la Argentina o en Rand McNally —la marca del globo— el agua gira al revés?". Lisa aprovecha para mofarse de su hermano y le inventa una historia aterradora sobre Rand McNally, que en realidad era solo un logo.

¿Quién le disparó al Señor Burns?

Los policías van a interrogar a Tito Puente por considerarlo sospechoso de haberle disparado al Señor Burns. El músico tocaba en un club llamado "Chez Guevara", una referencia a Ernesto el "Che" Guevara.

Misión deducible

Homero, Smithers y Burns escapan a Cuba. Allí, mientras viajan en Taxi, se muestra una publicidad de una cerveza llamada "El Duffo", cuyo slogan es "El Duffo o Muerte" y se ve al "Che" con una lata. El lema es una referencia a "Patria o Muerte".

El anciano y el estudiante con bajas calificaciones

Lisa le escribe al Comité Olímpico Internacional (COI) para que hagan los Juegos Olímpicos en Springfield. La representante de Argentina en el Comité exclama: "Todos están locos, la respuesta es Buenos Aires".

La agridulce Marge

Homero intenta que Springfield ingrese al Libro Duff de los récords mundiales. Primero intentan hacer la pirámide humana más grande, aunque no lo logran. Finalmente, ganan el premio a la ciudad más obesa del mundo.

Cuando Homero escucha al representante de Duff grita: “¡Para que aprendas Bariloche!”, en alusión a la ciudad rionegrina con altos índices de obesidad. Cabe destacar que en la versión en ingles, la original, se menciona a Milwaukee.

La hoguera de los manatíes

Homero presta su hogar para que se graben películas pornográficas, pues se había metido en problemas con el Gordo Tony y debía resarcirlo. Cuando Lenny Carl llegan de imprevisto a la casa, el primero exclama "Susana Gimenez" al ver a una de las actrices.

Solo en el doblaje latino se la menciona, aunque Telefé censuró esa parte, pues la conductora en cuestión trabajába en el canal. Los que la vieron por Fox sí escucharon ese fragmento.

Hoy soy un payaso

Krusty estaba muy ocupado en el armado de su Bar Mitzvah, por lo que le cede el espacio a Homero para que arme un programa. El show se torna un éxito y Lisa le aconseja abordar temas de interés general.

“En adelante nos concentraremos en cosas importantes. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué los Estados Unidos deben utilizar 90 por ciento de los recursos del mundo. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas!", sostiene Homero en un editorial de apertura.



Artie Ziff viene a cenar

La familia va a visitar a Homero a la cárcel. Bart busca levantarle el ánimo a su padre, que fue detenido por culpa de Artie Ziff, y se estrangula a sí mismo. "Es un gran tipo mi hijo, que anda solo y esperando, y no lo puedo estrangular", canta inmediatamente un triste Homero, que hace referencia a la canción "Mi Viejo" del artista argentino Piero De Benedictis.

Rafa, el elegido

"A mi me gustaría una dictadura como la de Juan Perón. Cuando tu desaparecías, te mantenías desaparecido", dice Carl en medio de una discusión en la taberna de Moe. "Y su esposa era Madonna", completa Lenny, en alusión a la película "Evita", en la que la reina del pop interpreta a Eva Perón.

Como ya era costumbre por aquel entonces, se instaló una fake news que sigue vigente hasta hoy en día en el imaginario colectivo: "El gobierno censuró ese capítulo". La realidad es que Fox decidió no emitir ese episodio en Argentina, para evitar "reabrir heridas dolorosas". "El tema de los desaparecidos es muy sensible y no puede ser parte de una broma", agregaron desde el canal.

Los 3 gobiernos de Juan Domingo Perón fueron democráticos, y en todos fue elegido mediante elecciones. El expresidente sufrió un golpe de Estado en 1955 y vivió 17 años en el exilio, durante los cuales llegó a estar prohibido hasta mencionarlo.

Campeones Olímpicos

Se muestra al equipo argentino en la presentación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver.

La niña y la ballena

Lisa sueña que la ballena que encontró encallada es liberada, y al despedirse de ella le grita "mándame una tarjeta postal desde Tierra del Fuego".

El halcón y el hombre D´oh

Homero hospeda en su casa al exguardia de la Planta Nuclear. El hombre tenía muchas pesadillas, por lo que se disculpa con Marge y Homero, pues no los dejaba dormir. "Es que he hecho daño desde Buenos Aires a Ucrania", les dice Wayne, que resultó siendo un exagente de la CIA.

La niña está bien

Isabel Gutiérrez, una nueva amiga de Lisa, le dice que es argentina.

El heredero de Burns

Burns quiere impresionar a Bart y le dice que le pida lo que quiera. El niño le pide pizza, pero que la traiga el payaso Krusty. Esto finalmente sucede, y como es en el horario en el que su programa debía estar en vivo, Bart le pregunta a su ídolo cómo está ahí. El cómico le dice que pusieron un programa grabado y que nadie se da cuenta.

"Niños, no se alarmen pero tomaron las Islas Malvinas. Repito: Han tomado las Islas Malvinas. Las Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina", se escucha decir al payaso en ese programa viejo, mientras señala un mapa.



