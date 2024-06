El jefe del bloque del Frente Nacional y Popular en el Senado, José Mayans, dijo estar "muy preocupado" por la realidad del país y analizó las idas y vueltas en torno a la Ley Bases, después de su aprobación en general el miércoles pasado en el Congreso.

"Es una ley muy mala porque adopta el sistema ómnibus, es decir meten en una sola ley varias leyes. Mezclan el tema de la reforma del Estado con las empresas del Estado y la reforma laboral, más el sistema previsional. Es una aberración ese esquema. Siempre decimos que hay que tratar ley por ley”, detalló el senador formoseño en comunicación con la 750.

En esa línea, dijo que la metodología del oficialismo en torno a la estructura de la Ley Bases "obedece al concepto de que quieren dejar de lado la actuación del Parlamento, fundamentalmente el control del Parlamento". Por eso, explicó, el Gobierno nacional envía este tipo de leyes al Congreso.

"En la Ley Bases tuvieron que cambiar mucho, como el RIGI, y en la reforma del Estado tuvieron que aceptar muchos cambios para llegar a los 36 votos. Con la promesa de que iban a respetar los cambios que se hicieron en toda la Ley, aparte de las coimas ya conocidas, que es verdaderamente vergonzoso porque lo hacen a cara descubierta como si fuera un tema normal, al que llaman negociaciones. Lo hizo el jefe de Gabinete (Guillermo Fancos) a cara descubierta, anunciando que estaban negociando y otorgando beneficios, cargos y directorios. Es una cosa absolutamente incompatible con la sanción de una ley que está destinada al funcionamiento del Estado", enfatizó Mayans.





Milei, el FMI y la explotación

En ese contexto, el jefe del bloque de senadores del Frente Nacional y Popular (quien, junto al bloque de Unidad Ciudadana, representa a la mayoría del peronismo en el Senado) apuntó contra el programa económico del Gobierno nacional: "Solo consiste en destrozar a los trabajadores, los jubilados y los pensionados. Y a ajustar a déficit cero, muera quien muera. No es ningún plan porque no hay plan de desarrollo nacional, es todo lo contrario. Fíjense los resultados que estamos teniendo", alertó Mayans, quien además se refirió a la intromisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política argentina.



"(El Gobierno) es admirador del esquema de explotación de la política americana, y el que conduce el país es el FMI, porque ya el embajador americano les pedía a todos que voten el RIGI, porque es lo mejor para sus empresas. Y ahora el FMI dice que tienen que restablecer Ganancias. Mientras tanto, el presidente se pavonea con los empresarios americanos en vez de recorrer el país y ver el desastre que están causando sus políticas", apuntó el senador formoseño.

El PJ y la traición

Consultado por el enojo al interior del peronismo con los senadores Edgardo Kueider y Carlos Espínola, quienes votaron en el Congreso a favor de la Ley Bases y del paquete fiscal impulsados por el oficialismo, Mayans fue enfático en señalar las diferencias de base del justicialismo frente a la política que pregona Javier Milei.

“Hay algunos, como en el caso de (el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel) Scioli, que dicen que son libertarios y peronistas. Se ve que comparten el mismo criterio (Kueider y Espínola). Como decía Jesús, no se puede amar a Dios y al dinero. No se puede servir a un Dios y al otro. La visión que tiene el justicialismo de lo que representa el Estado, en la educación, la salud y el desarrollo del país, lo que explicó muy bien el senador por San Luis cuando habló de que la base nuestra está en la Constitución de 1949, que habla de un país con desarrollo federal con respeto a las provincias, en el tema universitario, en el artículo 14 bis... No pueden venir senadores a decir que es lo mismo Milei que nosotros. Estamos en 180º de diferencia", enfatizó el jefe del principal bloque opositor en el Senado.



En esa línea, se refirió al pedido de expulsión de los senadores del Partido Justicialista que hizo la legisladora Juliana Di Tullio. "Eso lo tiene que tratar en su momento el Consejo de disciplina (del PJ). Toda persona tiene derecho a la defensa, pero tendrían que explicar por qué, negociando en forma personal, desatienden los conceptos básicos por los que fueron postulados, porque ellos fueron postulados por el Partido Justicialista. Cuando uno hace una campaña política tiene que presentar las bases de la postulación. Y eso es lo que se traiciona. Estás traicionando las bases por las que te postulaste. Ellos no vinieron por parte de Milei, llegaron al Senado por parte del peronismo", explicó Mayans.

Scioli, el adelantado

Por último, el legislador formoseño volvió a referise a Daniel Scioli, quien en los últimos días se refirió a sí mismo como un "adelantado", por su ingreso al Gobierno de Javier Milei.

“Como Pedro de Mendoza. Un adelantado", ironizó Mayans, en referencia al conquistador español que realizó la primera fundación de Buenos Aires, en 1536. "Era parte de la colonización, la explotación, de la usurpación, del robo. Un adelantado", agregó.

"Lo de Scioli no tiene explicación, realmente. Como decía Jesús, 'el tiempo pasará pero mis palabras no pasarán'. El concepto del peronismo, de la comunidad organizada, de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Esto es porque tenemos una sociedad en la que, a partir de la degradación feroz, aumentaron la pobreza e indigencia y una política del arréglese quien pueda que no tiene nada que ver con la solidaridad que practica el justicialismo", sostuvo Mayans.

Y alertó: "No puede ser que haya galpones llenos de comida y haya gente muriéndose de hambre. Scioli se pasó al 'sálvese quien pueda', al 'me importan tres carajos' los jubilados, la educación y el desarrollo provincial, como dice el Presidente. Miren lo que pasó en Misiones. Esto se va a agravar realmente".