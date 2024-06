Javier Mascherano sumó un nuevo problema en busca de conformar la Selección Argentina Sub 23 que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024: Alan Varela, una de las piezas fundamentales para el entrenador, no podrá ser tenido en cuenta, ya que su club, el Porto, resolvió no cederlo para la competencia que se desarrollará el próximo mes.

Varela había jugado como titular los últimos dos amistosos ante Paraguay y todo indicaba que estaría dentro de la nómina definitiva. Sin embargo, el club portugués cambió de autoridades y la nueva dirigencia, encabezada por el flamante presidente, André Villas-Boas, resolvió no darle permiso al exjugador de Boca para que se sume a la Selección. Como los Juegos Olímpicos no están considerados una competencia oficial de la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. En ese contexto, Mascherano tendrá que estar atento hasta último momento para dar la lista definitiva de 18 futbolistas, ya que los equipos europeos podrían rechazar las citaciones.

Ante la baja sensible de Varela, su lugar podría ser ocupado por Santiago Hezze, quien viene de tener una muy positiva temporada en Grecia, en la que ganó la Conference League con Olympiakos y fue parte de los convocados por Mascherano para los amistosos ante Paraguay. Incluso, sus buenos rendimientos lo posicionaron para ser convocado en la selección de Polonia de cara a la Eurocopa que se disputa en Alemania.

Aunque Hezze tiene grandes chances de meterse a la cita de París, lo cierto es que deberá competir con otros compañeros, como Ezequiel Fernández (no estuvo en los amistosos por lesión), Cristian Medina (fue capitán) y Kevin Zenón. Juan Nardoni, mediocampista de Racing, quien tampoco pudo estar a disposición por una lesión, es otro que pelea por un lugar junto a Thiago Fernández, de Vélez.