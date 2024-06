Continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña, desaparecido en Corrientes, y la información se acumula aunque aún no fue posible hallar al nene de cinco años. “Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió", dijo Roberto Méndez, defensor del padre de Loan. Sin embargo, no es eso lo que piensa Jorge Monti, el abogado defensor de los tres detenidos por la desaparición; es decir, un tío de Loan y una pareja amiga de la familia, consideró "que no se trata de una desaparición sino de algo más raro".

En las últimas horas, se hizo la reconstrucción en el lugar donde Loan fue visto por última vez junto a los chicos que estaban con él. Méndez resaltó que "todos los nenes comentaron el paso a paso, hicieron una reconstrucción de los hechos y hasta respondieron preguntas”. Además, confirmó que los relatos “son coherentes” y “coinciden con lo que dijeron en la cámara gesell”.

“Durante la reconstrucción hice un cálculo, del lugar marcado a la casa de la abuela había 576 metros y yo tardé 7 minutos, 36 segundos”, explicó.

Con relación al momento en el que el menor de cinco años desapareció, señaló: “Los chicos dijeron que jugaron con insectos, salieron del costado del árbol de naranja y se fueron para un alambrado, cuando se dan vuelta observan que Loan se fue para un costado”.

Al ser consultado sobre porqué la mamá de Loan está otros dos abogados, respondió: “Cuatro colegas piensan mejor que dos. Fue una tía quien le sugirió tener otras dos defensas y me pareció razonable. Ya estuvimos conversando y todos queremos que aparezca el pequeño”. Sobre la reconstrucción de los adultos, Méndez destacó que se harán más adelante y que “sería preferible que lo hagan por separado”.

Jorge Monti,por su parte, aseguró que sus defendidos "son inocentes”. “Entiendo que necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños”, indicó. Otra de las cuestiones a resaltar es que puso en duda la principal hipótesis de la desaparición del menor: “No creo que se haya perdido”.

En ese sentido, se conoció que Laudelina Peña, tía de Loan y esposa de Antonio Benítez, uno de los tres detenidos, quedó en la mira de la justicia. El abogado que representa al matrimonio de la pareja aprehendida solicitó que sea citada a declarar y pidió que sea imputada. "Resulta extraño que no se encuentre imputada en la causa, ya que también formaba parte del grupo que estaba con Loan al momento que vieron que el niño regresó solo a la casa de la abuela. La investigación oficial afirma que eran seis menores de entre 5 y 10 años de edad, entre los que estaba Loan y tres adultos, pero eso no es cierto. Eran cinco los adultos. A las personas detenidas hay que incluirlas a Laudelina Peña", explicó el letrado Leandro Monti, en diálogo con el diario El Litoral.

Por su parte, la Fundación La Alameda pidió que la Justicia Federal intervenga ante la posible hipótesis de la trata de personas. El pedido fue hecho ante la PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que encabezan Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad reforzaron los operativos de búsqueda del niño en zonas más inhóspitas, por una orden de la Fiscalía. En este sentido, se incorporaron perros de la Policía del Chaco, y drones de la Policía de Misiones en tanto que sobrevuela el helicóptero del Gobierno de la Provincia. Con personal especializado iniciaron un "peinado" de todos los montes y zonas más inhóspitas, en toda el área más cercana al punto donde fue visto por última vez el niño en la siesta del jueves 13 de junio, mientras salió a buscar naranjas con su familia después de un almuerzo familiar.