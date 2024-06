► JUEVES 20

Dillom en Estadio luna Park, Eduardo Madero 470. A las 20.

Ryan, Las Tussi, Kill Flora y Posguerra en CC Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Argentum Jazz Quintero en el CC Borges, Viamonte 525. A las 19.

Dalila, Nico Mattioli y Walter Encina en Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806. A las 18.

Nostalgia de Onirio, Gerontes, Fevernova y X-Static en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. A las 20.

Jennitza, Gladys Bertulo, Klaussel y California Klub en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 21.

Puentes 3 en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Miranda! en Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Discos Perdidos, Achy y Los Planetarios y No Hay Vuelta Atrás en Teatro Roma, Avellaneda 1950, Marcos Paz.

Rey Mapache en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Tomás Amante en el Cultural Thames, Thames 1426. A las 21.



► VIERNES 21

Las Sombras y Camionero en Niceto Club, Niceto vega 5510. A las 21.

Mujercitas Terror en Galpón B, Cochabamba 2356. A las 23.

Noe Recalde y Loli Molina en CC Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Miranda! en Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Chambao en Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. A las 21.

Nara Arguen en el CC Recoleta, Junín 1930. A las 20.

Fuego Interior, No Guerra y The Fallen of Sparta en The Roxy, Niceto Vega 5542. A las 19.

Fabiana Cantilo en el Luna Park, Av. Madero 470. A las 21.



Swing Summit Trío en el CC Borges, Viamonte 525. A las 20.

Peces Raros en Sala de las Artes, Rosario. A las 20.

Rey Garufa y Felipe Barrozo en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Chicos de la Noche, Christian Vaca, Deportivo Alemán y Jesus & Cleopatra en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. A las 20.

Kinki Venus, Speedb, Marcia y Ekino23 en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 24.

Que Mal Te Sale Vivir en Santos Bar, Niceto Vega 5924. A las 20.

Guille Molina en Café La Humedad, Carlos Calvo 2540. A las 21.



Jorge Martínez en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Tiempo y Sarcófago en Mr. Jones, Saavedra 399. A las 22.30.

Tacuara en La Quadra, Avenida Gaona 2195, Ramos Mejía. A las 21.

Remolinos en Teatro Radiocity, San Luis 1750, Mar del Plata. A las 21.

► SÁBADO 22

Miranda! en Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Eslavos Florencia Ruiz, María Esquiaga, Sol Basa y Mariana Bianchini en Universo Bléfari, Ciclo Visäge, Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, CC Rojas, Avenida Córdoba 2038. A las 20.

V.I.D.A., Debarrio, Morvida y Black Zirice en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 19.

Virus en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Cabezones y Elnueveonce en Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806. A las 19.

Los Caballeros de la Quema en Estadio Obras, Avenida del Libertador 7395. A las 21.

Bubis Bayins y Riel en Casa Mona, Sarmiento 1232, Rosario. A las 20.



La Cocina de los Calamaro en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

Fuego Ritual en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Excursionistas, Las Otras, Fluido Manchester, Recreo Uruguayo y Los Muchachos de la Secta en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. A las 19.

Niño Salvaje, Dopaje y Mullet en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Luz Martín en Mala Vida Club, Piedras 78. A las 22.30.

Lili Rossi en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Jóvenes Pordioseros y Rey Garufa en Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia 17230, Haedo. A las 23.

Perdí la Cabra en Esquina América, Calle 18 y 71, La Plata. A las 21.

Eslavos en el Teatro Ópera, La Plata. A las 20.

Airbag en Estadio Atenas, La Plata. A las 20.

Teresa Parodi en el Torquato Tasso, Defensa 1575. A las 22.



Remolinos en Teatro Auditorio, La Rioja 2740, San Bernardo. A las 22.

Peces Raros en Palacio Alsina, Av. de Circunvalación Agustín Tosco 1199-1099, Córdoba. A las 20.

► DOMINGO 23

JennG y Laurel Canyon en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. A las 20.

Garupá en el CC Nueva Uriarte, Uriarte 1289. A las 20.

Mem’s, Lovesick, Fer o Smith y Bichos de Ciudad en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.

Susana Ratcliff y Ali Aumeda en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Peces Raros en Comuna Club, San Luis. A las 20.

► MARTES 25

Peria 3.0 y Autodefensa en Ciclo Visäge, Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, CC Rojas, Av. Córdoba 2038. A las 20.

Ernesto Dmitruk en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

► MIÉRCOLES 26

Ale Franov y Astrogauchos en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.



Candombe Beat y Axel Krygier en Congo Club Cultural, Honduras 5329. A las 22.