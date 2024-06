Emilio Agüero Esgaib, el pastor evangélico que bendijo la Copa América en la ceremonia de inauguración del torneo, denunció en sus redes sociales que desde el viernes sufre "ataques intensos", y señaló que por ese motivo, no hablará con los medios.

Su inesperada presencia en el evento inaugural junto a otro pastor, que tradujo en inglés sus palabras, fue fuertemente criticada, y lo convirtió en objeto de debate en las redes. Es por estos presuntos agravios que decidió no exponerse más públicamente, según expresó en su cuenta de X.



"Pido disculpas a los medios que me están queriendo hacer una nota. No lo haré por pedido de mi familia. Los ataques son intensos y cualquier palabra dicha, por más conciliadora que sea, solo generará más odio. No me avergüenzo del evangelio, es Poder de Dios para salvación", publicó.



Desde el centro de la cancha, junto al trofeo y con un micrófono en mano, el evangelista originario de Paraguay dijo en la apertura oficial de la Copa continental: "Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día. Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo 'cree', porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes, y a todas las familias del continente. En el nombre de Cristo Jesús, ¡amén!".

La presencia de Agüero Esgaib en la inauguración del evento, que marcaba el encuentro entre la selección argentina y la selección canadiense, generó una gran polémica, debido a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) prohibe en su código disciplinario "mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa y ofensiva" en sus eventos. Sin embargo, hasta ahora, el organismo internacional no brindó explicaciones sobre la participación del evangelista.

En tanto, momentos después, el pastor ultraconservador, que llegó a ser campeón sudamericano de kickboxing en su juventud, reconoció desde su cuenta de X la controversia, aunque no dio explicaciones sobre su presencia en la apertura oficial: "Lo que más me emocionó fue ese ¡Amén! que se grito en el Estadio con 72 mil almas al terminar la bendición. Fue transmitida en 190 países. Un mensaje de paz, concordia y perdón. Mucha gente agradecida por ese tiempo. Pero entiendo que a muchos no les haya gustado".

Emilio Agüero Esgaib es fundador y líder de la iglesia "Más que vencedores". El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, asistió a esta iglesia, e incluso le pidió al pastor que lo acompañe en abril pasado en la ceremonia del comienzo de la remodelación estadio del Olimpia.

El pastor ultraconservador mostró públicamente su oposición a lo que denomina "ideología de género", el aborto y los derechos de las personas transexuales.

La 'bendición' de la Copa, los problemas en la transmisión de la actuación del cantante urbano colombiano Feid y la presencia de la periodista Morena Beltrán en el sorteo de campos, luciendo una pulsera de la marca de cola patrocinadora del torneo, convirtió a la ceremonia de inauguración de la 48 edición de la Copa América en 'tema del momento' en las redes sociales, carne de memes y motivo de debate.