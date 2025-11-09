Novak Djokovic, a sus 38 años, sigue agigantando su leyenda: en una final que se extendió por más de tres horas, el serbio venció al italiano Lorenzo Musetti para quedarse con el título del ATP de Atenas y celebrar así su trofeo 101 en el circuito internacional. Tras la conquista, el exnúmero uno anunció que no participará del Masters de Turín, lo que posibilitó que su vencido se clasifique para el certamen de cierre de temporada del que participarán los ocho mejores jugadores del año.

Más de tres horas debió batallar Djokovic para levantar su trofeo 101, después de superar a Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5. El italiano, que necesitaba ganar para ingresar al Masters, arrancó mejor, pero no pudo sostener su nivel ante la consistencia del serbio. En el tercer set, el balcánico estuvo dos veces con un quiebre de ventaja, pero Musetti los recuperó para llegar a un 5-5 clave: en ese momento, Djokovic volvió a quebrar para encaminarse al título.

Con 101 conquistas, Djokovic quedó a dos de Roger Federer, que levantó 103 trofeos a lo largo de su carrera. Y se acercó a ocho de los 109 de Jimmy Connors, el hombre récord del tenis mundial. Pero a pesar de su gran nivel, el serbio resolvió no presentarse al Masters, tal como lo había hecho el año anterior.

De esa manera Musetti, que finalizó noveno en la carrera, se metió en el cuadro de Turín, que arranca este domingo con los duelos de Carlos Alcaraz ante Alex De Miñaur y Alex Zverev ante Ben Shelton. En tanto, el lunes jugarán Jannik Sinner ante Musetti y Felix Auger-Aliassime será el rival de Taylor Fritz.

Mientras tanto, en el Masters femenino, la kazaja Elena Rybakina sorprendió al vencer 6-3 y 7-6 (7-0) en la final a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y conquistó por primera vez el título de "maestra". Por el contrario, Sabalenka perdió por segunda vez una final y extendió su maleficio a cinco presencias sin títulos en este certamen.