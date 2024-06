La realización del Primer Congreso de Gestión Cultural Internacional es un hecho fundamental, llevado adelante por la Escuela de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) junto con el Centro Cultural Parque de España, en el marco del III Encuentro de Editoriales Independientes y Universitarias (FHyA). Con el título “Gestión Cultural: dilemas y desafíos en tiempos de incertidumbre”, el congreso tendrá lugar del 26 al 28 de junio, con una nutrida programación de talleres, conversatorios y seminarios, que puede consultarse en https://fhumyar.unr.edu.ar/ y en https://ccpe.org.ar/.

“En primer lugar, se trata de posicionar esta carrera, que es nueva, y a todo nivel: nacional, local e internacional. Si bien en muchas partes del mundo, la gestión cultural viene promovida desde distintos aspectos, en términos académicos y de formación, se trata de una carrera nueva y poco convencional. Este encuentro nos va a posibilitar visibilizar qué se está haciendo en distintas partes, no solo en el país, en términos de formación y de práctica. Rosario tiene una trayectoria de gestión muy fuerte, una trayectoria en la que se ha gestionado cultura desde hace mucho tiempo, pero quizás desde una mirada mucho más situada y a partir de la práctica, con todas las dificultades que eso implicó; si bien con el correr del tiempo fue mejorando, tampoco se logró cierta armonía. Poder pensar estas formaciones y estas instancias comparativas con otros lugares, es un desafío”, explica Marcela Valdata, directora de la Escuela de Gestión Cultural a Rosario/12.

“La cuestión de pensar la gestión cultural internacional también es un desafío, porque hay siempre un temor a la internacionalización, si se la piensa en términos de globalización, como si eso fuese en detrimento de la cuestión colectiva o de la gestión más comunitaria. Hay ciertas prácticas que parecieran ser antagónicas, pero para mí no lo son; hay que articularlas, porque son experiencias académicas interesantes, y también porque en cierta forma siempre aparece esa bisagra entre lo público y lo privado, que pareciera ser un fantasma. Yo creo que el Congreso nos va a dar la posibilidad de poner esto en diálogo, de pensar estrategias de proyectos que impliquen ambas instancias, entre lo público y lo privado, así como a la misma cuestión de la internacionalización”, continúa.

Según adelanta Valdata, los paneles también darán cuenta de otras problemáticas: “Pensando en términos de región, podremos dialogar sobre lo que sucede con la misma carrera en otros lugares, y sobre cómo se piensa esa gestión en determinados contextos sociales. Por otro lado, me parece interesante la explosión que la gestión cultural está teniendo en las nuevas generaciones, como una búsqueda de un campo cultural diferente; porque la gestión cultural no es solo la música, no es el arte, no es el teatro o la danza, sino que es una cuestión formativa, en cuanto a cómo se gestionan estas cosas. Esa es nuestra propuesta. En estos tiempos tan difíciles, en esta incertidumbre que vivimos a diario y con estas políticas de exclusión, que tengamos tantos jóvenes entusiasmados, y no solo por el Congreso, provoca una apertura muy distinta, y desde una pregunta diferente de la que se hacían las generaciones anteriores”.

Otro asunto a trabajar tendrá que ver con “el repositorio en cuanto a gestión cultural latinoamericana, que está haciendo desde la Universidad Nacional de Avellaneda; al respecto, tendremos un panel interesante con Úrsula Rucker y Carlos Villafañe, que están trabajando en el Repositorio Digital del Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. Estoy intrigada por escuchar y saber de qué se trata. Así como en dialogar con la Universidad de Barcelona o saber sobre las propuestas culturales durante el último gobierno de Chile desde la Secretaría de Cultura; todas propuestas que vinieron desde diversos espacios”.

“Lo que tenemos que fortalecer es el vínculo entre el propio Estado -provincial, municipal, y nacional, que es la propia Universidad-, a la par de la colaboración, como en este caso sucede con el Parque de España y con el Encuentro de Editoriales Independientes y Universitarias; todas estas acciones son posibles también por esa asociatividad, algo que de lo contrario sería muy difícil de conseguir, más aún en este tiempo de crisis”, concluye.