En una semana, se cierra el primer semestre del año para el fútbol argentino y la fecha marca el fin de contratos, principalmente de jugadores que están a préstamo. En Central la situación genera procupación y pone la atención en el futuro de Maximiliano Lovera y el arquero Axel Werner. Mientras que en Newell’s hace un tiempo que todos los vínculos se hacen con fecha de expiación a fin de año pero hay jugadores a los cuales se negocia para no dejarlos ir en diciembre, como los casos de Armando Méndez y Rodrigo Fernández Cedrés.

En Arroyito hay salidas. Miguel Russo se reencuentra hoy con sus jugadores en Arroyo Seco para iniciar la preparación de los partidos de 16avos de final de Copa Sudamericana ante Inter de Porto Alegre el 16 y 23 de julio. Hay cuatro jugadores que se quedan sin contrato la próxima semana. Ellos son el colombiano Fannovi Quiñones, Francis Mac Allister, Werner y Lovera. La desvinculación de Quiñones no abre ningún debate en Central. El colombiano jugó poco y cuando lo hizo no mostró cualidades que aporten al equipo. Una lesión en la rodilla el pasado mes de enero lo alejó al volante central de las canchas y a su regreso, con el alta médica, lo hace para terminar con su contrato y regresar a Once Caldas dado que Central no va a hacer uso de su opción de compra.

La situación de Quiñones es parecida a la del paraguayo Giovanni Bogado, de escasa participación, aunque en este caso el club le compró la mitad del pase del jugador.

La situación de Mac Allister se evalúa con más tiempo, aunque Russo finalmente dispuso su salida del club. El volante sufrió una lesión de ligamentos grave el año pasado y ya está recuperado. El técnico canaya le dio lugar al jugador en el once titular pero con la lesión perdió protagonismo y para el equipo que piensa armar Russo ya no hay lugar para Mac Allister. El jugador regresará la semana que viene a Talleres, dueño de su pase.

El rendimiento de Werner, en los pocos partidos que Russo le dio la titularidad, sorprendió a la dirigencia y el club quiere que el arquero renueve su préstamo. El pase del arquero pertenece al Elche de España. Central le hizo una oferta al jugador para renovar y Werner hizo saber su deseo de permanercer en Arroyito a pesar de que la titularidad de Jorge Broun no está en riesgo. Se espere conocer la idea que tiene el club español para avanzar en posibilidades que dejen a Werner otro año con los canayas.

El caso de Lovera es el más complejo. Porque el delantero tiene rendimientos donde se destaca (hizo el gol del título en la final con Platense el año pasado) pero no logra regularidad, un problema que presenta desde su irrupción en Primera. Las lesiones le quitan ritmo de juego y por eso nunca fue un titular confiable para Russo. De igual forma en Arroyito pretenden su renovación pero en condiciones distintas a las que dice su contrato. Central tiene una opción de compra a su favor por 750 mil dólares que ya desestimó. La dirigencia quiere extender el préstamo o incluso comprar un porcentaje de su ficha pero con una inversión menor a la fijada en el acuerdo que Central firmó con Olympiacos de Grecia, el dueño de su pase. Lovera se presentará esta tarde a entrenar en Arroyo Seco pero si no hay avances en los próximos días el viernes será su última práctica.

En Newell’s piensan en 2025. La dirigencia del parque Independencia hace dos años que no firma contratos con fecha de finalización en junio. En todos los casos sus jugadores tienen vínculo hasta diciembre, en algunos casos del corriente año y el presidente Ignacio Astore tomó nota de dos contratos que están a meses de expirar. Uno es el de Méndez y el otro de Fernández Cedrés. Los leprosos quieren asegurarse la continuidad de ambos uruguayos e inició negociaciones.

Por el caso de Méndez, con el propio jugador hace dos meses que se negocia una renovación del vínculo por tres años. Newell’s se acercó a las pretensiones del jugador y se espera la firma para los próximos días. Fernández Cedrés llegó en enero y se ganó con facilidad la titularidad. Es uno de los pocos jugadores que no se discuten en el parque Independencia y antes de la contratación de Sebastián Méndez como entrenador la dirigencia se decidió por inciar gestiones para comprar el pase del jugador. La ficha pertenece a Santos de Brasil y está valuada en un millón y medio de dólares. El club de San Pablo atraviesa algunas dificultades ecónómicas y se prevé que los leprosos podrán hacerse de la ficha del jugador con una forma de pago que no será al contado como se fijó en la cesión a préstamo.

A Franco Díaz, en cambio, se le rescindirá el contrato. El volante que llegó de Platense tiene contrato hasta fin de año pero la dirigencia decidió su desvinculación. La causa no fue su rendimiento sino el video que se viralizó en redes sociales donde el jugador, intimidado por hinchas a la salida de un local bailable en la ciudad, expresó su empatía por Central. La salida exigirá el pago de un resarcimiento dado que el jugador no quería irse y Vélez, dueño de su pase, negó interés por recibir a Díaz antes de fin de año.

La reserva de Newell's ayer perdió ante Vélez la semifinal del campeonato por 3 a 0 pero la buena campaña del equipo de Ricardo Lunari, con un promedio de edad de 19 años, anticipa la llegada a Primera a algunos de los juveniles que animaron la última temporada. La decisión está en mano de Méndez, quien hoy asume como entrenador del primer equipo.